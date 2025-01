Les fans vont pouvoir découvrir les combats en équipe, de nouveaux costumes et bien plus encore !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont sorti un nouveau DLC pour leur dernier action-RPG, FAIRY TAIL 2, avec un nouveau scénario intitulé, Les Sources chaudes de FAIRY TAIL 2. Ce DLC introduit de nouveaux contenus tels que des costumes, ainsi qu’une nouvelle zone de sources chaudes à explorer, prolongeant ainsi l’expérience FAIRY TAIL. Suite directe du jeu de KOEI TECMO sorti en 2020, FAIRY TAIL 2 est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®.

Scénario plein d’humour dans lequel les joueurs suivent les membres de la guilde FAIRY TAIL alors qu’ils s’affrontent pour les sources chaudes secrètes, les joueurs pourront vivre des combats d’équipe entre les personnages jouables. Les fans ayant acheté le Season Pass pourront également profiter du contenu du DLC sorti le 23 décembre 2024, lequel a ajouté de nouveaux costumes pour les personnages jouables, y compris des tenues spéciales inspirées de l’histoire originale du jeu, La clé vers l’Inconnu.

De plus, tous les joueurs peuvent télécharger gratuitement le set « Maillot de bain », comprenant de nouveaux costumes pour tous les personnages jouables, ainsi que la tenue d’Erza « Concours Miss FAIRY TAIL ». Il comprend également de nouveaux cadres et poses pour le mode Photo, afin de proposer aux joueurs davantage d’options de personnalisation dans l’immortalisation de leurs aventures.

Les joueurs ayant acheté le Season Pass pourront également revivre des batailles contre les adversaires les plus coriaces de l’histoire principale à partir du 30 janvier 2025, ainsi que redécouvrir l’histoire avec de nouveaux personnages jouables*, qui sortiront entre le 13 février et le 13 mars 2025.

FAIRY TAIL 2 est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. FAIRY TAIL 2 comprendra des voix japonaises avec des textes en anglais et en français.

*Les nouveaux personnages jouables sont les suivants : Jellal, Mavis et Zeleph. Les personnages sont inclus dans le Season Pass et peuvent également être achetés individuellement.