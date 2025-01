La nouvelle extension marque le retour des Pokémon de Dresseurs et Dresseuses dans le célèbre JCC Pokémon

Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que la nouvelle extension Écarlate et Violet – Aventures Ensemble du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) sera disponible dès le 28 mars 2025 dans les magasins participants du monde entier. Tout d’abord introduits dans l’extension Gym Heroes du JCC Pokémon, les Pokémon de Dresseurs et Dresseuses font leur retour dans l’extension Écarlate et Violet – Aventures Ensemble du JCC Pokémon, comme annoncé lors des Championnats du Monde Pokémon 2024.

Les cartes des Pokémon de Dresseurs et Dresseuses mettront en lumière le lien qui unit un Dresseur ou une Dresseuse à son Pokémon, et sur chaque carte apparaîtra le nom du Dresseur ou de la Dresseuse. Les personnes pourront aussi découvrir des illustrations uniques présentant des Dresseurs et Dresseuses sur des cartes « illustration rare », « ultra rare », « illustration spéciale rare » et « hyper rare ». Avec Écarlate et Violet – Aventures Ensemble, les personnes pourront collectionner et jouer avec de nouvelles cartes Pokémon de Dresseurs et Dresseuses, comme Zoroark-ex de N, Mélofée-ex de Lilie, Ampibidou-ex de Mashynn et Zacian-ex de Nabil.

Les cartes les plus remarquables de l’extension Écarlate et Violet – Aventures Ensemble sont :

4 Pokémon-ex de Dresseurs et Dresseuses ;

16 Pokémon-ex ;

11 Pokémon « illustration rare » ;

6 Pokémon « illustration spéciale rare » ;

3 cartes texturées dorées « hyper rare ».

L’extension Écarlate et Violet – Aventures Ensemble est disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier. De plus, afin de célébrer le retour des Pokémon de Dresseurs et Dresseuses, un présentoir de boosters amélioré Écarlate et Violet – Aventures Ensemble, contenant une carte au style « illustration rare » de Reshiram de N avec le logo Écarlate et Violet – Aventures Ensemble, sera disponible dans les magasins participants.

Les joueurs et joueuses du JCC Pokémon auront l’occasion de jouer avec Écarlate et Violet – Aventures Ensemble avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 15 mars dans les magasins indépendants participants.

De plus, avant la sortie de la version sur table, les personnes pourront jouer avec Écarlate et Violet – Aventures Ensemble à partir du 27 mars 2025 en version numérique via l’application du Pokemon.fr/JCCL sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner et combattre avec les nouvelles cartes Pokémon de Dresseurs et Dresseuses et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.