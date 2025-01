Dans le manège des annonces d’accessoire pour cette pauvre Nintendo Switch 2 même pas encore annoncée, c’est au tour de Skull & Co.

Un jour de plus, un nouvel accessoire pour la Switch 2 est dévoilé. Cette fois, c’est Skull & Co. qui annonce travailler sur un accessoire pour améliorer la prise en main de la Switch 2 en mode portable. Skull & Co. a confirmé le développement d’une version remaniée de leur NeoGrip, déjà disponible pour la Switch actuelle. Cette nouvelle version sera adaptée aux dimensions de la Switch 2, bien que les détails précis n’aient pas encore été dévoilés. Pour mieux comprendre ce que ce nouvel accessoire pourrait offrir, voici un aperçu des caractéristiques du NeoGrip actuellement disponible, dont la plupart, sinon toutes, devraient s’appliquer à la version Switch 2 :