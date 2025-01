Le développeur Armonica LLC a annoncé que Detective Instinct: Farewell, My Beloved arrivera sur Nintendo Switch. Ce jeu d’aventure/visual novel, inspiré de titres classiques tels que la série Famicom Detective Club, vise une sortie en 2025.

Voici plus d’informations sur le jeu, issues de sa page Steam :

Detective Instinct: Farewell, My Beloved est un tout nouveau jeu d’aventure/détection (ADV) et visual novel dans le style des jeux d’aventure classiques japonais. Explorez des lieux et interrogez des témoins pour résoudre le mystère et dévoiler une conspiration sinistre !

Caractéristiques principales :

Une histoire dramatique et émouvante , inspirée du roman noir, du cinéma classique, et d’autres jeux d’aventure japonais emblématiques.

, inspirée du roman noir, du cinéma classique, et d’autres jeux d’aventure japonais emblématiques. Un gameplay à commandes sélectionnables , conçu pour encourager l’expérimentation et la déduction des joueurs tout en limitant la nécessité d’utiliser des solutions par essais multiples.

, conçu pour encourager l’expérimentation et la déduction des joueurs tout en limitant la nécessité d’utiliser des solutions par essais multiples. Un style artistique unique , mêlant des portraits 2D pixelisés expressifs, des décors 3D pré-rendus old-school et des illustrations traditionnelles.

, mêlant des portraits 2D pixelisés expressifs, des décors 3D pré-rendus old-school et des illustrations traditionnelles. Un casting de personnages variés , offrant de nombreuses interactions uniques et des dialogues optionnels récompensant l’exploration et la curiosité.

, offrant de nombreuses interactions uniques et des dialogues optionnels récompensant l’exploration et la curiosité. Une bande originale somptueuse, mêlant divers styles musicaux et comportant de nombreuses performances d’instruments en direct.

Plongez dans un été rempli d’émotions tourmentées et d’une romance inattendue ! Ce nouveau visual novel développé par MAGES. arrive cette année sur Nintendo Switch en version physique et numérique.

Synopsis :

Le manoir Iwakura cache un secret mystérieux. Ichiko, une jeune femme engagée comme domestique, cherche avant tout un refuge sûr. Mais rapidement, elle se retrouve mêlée à l’histoire troublante d’Aria, la belle héritière de la famille Iwakura. Découvrez les secrets enfouis du manoir Iwakura dans ce visual novel captivant et plein de suspense.

Caractéristiques principales :

Révélations palpitantes : Incarnez Ichiko, gouvernante au manoir Iwakura, et démêlez les intrigues glaçantes en vous rapprochant d’Aria et de son destin.

Incarnez Ichiko, gouvernante au manoir Iwakura, et démêlez les intrigues glaçantes en vous rapprochant d’Aria et de son destin. Changer le futur : Avec neuf fins différentes à débloquer, vos choix influencent l’issue des événements ainsi que la vie du protagoniste 33 ans après les faits du jeu principal.

Avec neuf fins différentes à débloquer, vos choix influencent l’issue des événements ainsi que la vie du protagoniste 33 ans après les faits du jeu principal. Débloquer des secrets : Utilisez la carte pour explorer les différentes pièces du manoir et rassembler les informations clés nécessaires pour révéler les mystères et les secrets des personnages.

Utilisez la carte pour explorer les différentes pièces du manoir et rassembler les informations clés nécessaires pour révéler les mystères et les secrets des personnages. Le carnet d’Ichiko : Ses croquis minutieux d’éléments captivants peuvent aussi contenir des indices cruciaux menant au cœur des sombres secrets du manoir.

Ses croquis minutieux d’éléments captivants peuvent aussi contenir des indices cruciaux menant au cœur des sombres secrets du manoir. Un rêve Renaissance : L’histoire prend vie grâce aux illustrations aux tons picturaux et aux scènes composées d’images découpées par l’illustrateur Hyakunen et la designer graphique Fumi Nakada.

L’histoire prend vie grâce aux illustrations aux tons picturaux et aux scènes composées d’images découpées par l’illustrateur Hyakunen et la designer graphique Fumi Nakada. Liens envoûtants : Les relations entre les femmes du manoir forment l’âme de cette histoire. De l’amitié à l’amour, ces émotions puissantes soutiennent le suspense qui s’intensifie à chaque chapitre.

L’éditeur IMGN.PRO et le développeur Black Cube Games prévoient de sortir The Tale of Bistun sur consoles, y compris la Nintendo Switch. La sortie est programmée pour le 21 janvier 2025.

The Tale of Bistun est un jeu d’action-aventure où les joueurs incarnent un sculpteur de pierre amnésique dans son ascension des pentes imposantes du mont Bistun.

Synopsis :

Dans ce périple, le héros doit affronter des légions d’ennemis monstrueux à l’aide de combats au corps à corps rapides et de puissantes capacités magiques. Entre le monde réel et un mystérieux domaine des souvenirs oubliés, appelé le Royaume des Révélations, il cherche des réponses à son passé. Une voix énigmatique le guide, commentant chaque pas de son aventure dans ces terres à la fois magnifiques et ravagées.

Caractéristiques principales :

Une légende persane revisitée : Inspiré du poème épique du 12ᵉ siècle Khosrow et Shirin, The Tale of Bistun raconte une histoire d’amour, de perte et d’aventure, mêlant magie et courage.

Inspiré du poème épique du 12ᵉ siècle Khosrow et Shirin, The Tale of Bistun raconte une histoire d’amour, de perte et d’aventure, mêlant magie et courage. Un monde mythique et magique : Gravissez les dangereuses pentes du mont Bistun et explorez un univers somptueux qui donne vie aux anciennes terres de la Mésopotamie.

Gravissez les dangereuses pentes du mont Bistun et explorez un univers somptueux qui donne vie aux anciennes terres de la Mésopotamie. Combats dynamiques : Affrontez des hordes d’ennemis redoutables grâce à un système de combat mêlant tactiques au corps à corps rapides et puissantes attaques magiques.

Affrontez des hordes d’ennemis redoutables grâce à un système de combat mêlant tactiques au corps à corps rapides et puissantes attaques magiques. Gravez votre histoire : Devenez un sculpteur légendaire en créant votre propre inscription de Behistun et en réalisant des gravures magnifiques pour immortaliser votre aventure.

Préparez-vous à une expérience immersive où mythologie et action se rencontrent dans un voyage inoubliable.

Le développeur TrampolineTales a annoncé que Luck be a Landlord arrivera sur Nintendo Switch le 6 février 2025. Un trailer du jeu est disponible ci-dessus. Votre propriétaire frappe à votre porte. Il ne vous reste qu’une seule pièce en poche. Vous l’insérez dans une machine à sous et… JACKPOT ! Ce soir, Luck be a Landlord pourrait être votre salut !

Caractéristiques :

Gameplay roguelite : Les symboles que vous pouvez ajouter à la machine à sous changent à chaque partie.

Les symboles que vous pouvez ajouter à la machine à sous changent à chaque partie. De nombreux symboles : Chaque symbole a des effets et des interactions uniques.

Chaque symbole a des effets et des interactions uniques. Beaucoup d’objets à choisir : Les objets varient également à chaque partie, permettant des stratégies de construction intéressantes.

Les objets varient également à chaque partie, permettant des stratégies de construction intéressantes. Un propriétaire à vaincre : Défiez un affreux propriétaire dans votre quête pour survivre.

Défiez un affreux propriétaire dans votre quête pour survivre. Un chien à caresser : Parce qu’un peu de réconfort fait toujours plaisir.

Parce qu’un peu de réconfort fait toujours plaisir. Une satire du capitalisme : Le jeu s’attaque avec humour à des thèmes sociaux et économiques.

Kero Quest 64 est un jeu de plateformes en 3D de type Collectathon, inspiré des classiques du genre, en particulier ceux de la fin des années 90. Vous incarnez Kero, une grenouille bleue déterminée à stopper un prince qui abuse de ses nouveaux pouvoirs, en collectant des fragments magiques dispersés dans tout le royaume.

Dans Kero Quest 64, vous jouez en tant que Kero, un personnage capable de se déplacer avec divers types de sauts, d’utiliser sa langue pour attraper des objets ou encore comme grappin !

Le jeu propose plus de 20 niveaux ouverts, chacun avec une esthétique rétro 3D unique. En explorant et en récoltant des fragments magiques, vous découvrirez également des objets comme des pièces d’or et des costumes déblocables pour personnaliser Kero.

Vous rencontrerez de nombreux ennemis dans des lieux variés et thématiques, allant de ruines désertiques à une montagne en bonbons, en passant par une pyramide gelée sous terre.

Développement et arrivée sur Switch :

Une campagne Kickstarter avait fixé un objectif de 25 000 € pour assurer une version Switch. Avec le financement initial de 20 000 € déjà atteint, l’objectif a été dépassé, confirmant officiellement la sortie sur Nintendo Switch.

De plus, l’équipe de développement a exprimé son intérêt pour une adaptation sur la Switch 2. Voici leur déclaration :

« Nous travaillerons dur pour que le jeu fonctionne parfaitement sur la Nintendo Switch. Peut-être pouvons-nous aussi être audacieux et dire qu’il pourrait également arriver sur la future console successeur de la Nintendo Switch ? Peu importe son nom final, si l’occasion se présente, nous ferons tout notre possible pour sortir Kero Quest 64 dessus aussi ! »

Drattzy Games est ravi d’annoncer que la campagne Kickstarter pour Alterium Shift débutera désormais le 4 février 2025. Après avoir évalué les meilleures stratégies pour assurer le succès de cette campagne, l’équipe a décidé de se donner quelques semaines supplémentaires pour promouvoir le projet, finaliser les détails des récompenses et s’assurer que tous les partenaires de fabrication et de distribution soient prêts.

Pourquoi changer la date ?

Les développeurs expliquent que la préparation de leur première campagne Kickstarter a été une véritable expérience d’apprentissage. Une des leçons majeures est l’importance de construire une solide présence avant le lancement. Plus ils auront de followers et d’inscriptions par email avant le jour J, plus leur campagne sera visible sur Kickstarter, ce qui leur permettra d’atteindre un plus large public passionné de RPG rétro.

À ce jour, le jeu compte plus de 600 inscriptions par email et 310 abonnés sur Kickstarter. L’objectif est d’atteindre entre 500 et 1 000 abonnés avant le lancement pour maximiser la visibilité. Les développeurs se disent confiants dans leur progression !

Devenez un VIP Backer

Drattzy Games a lancé un sondage pour les VIP Backers, destiné à recueillir les retours des supporters et à offrir des récompenses exclusives après la campagne. Si vous ne l’avez pas encore rempli, c’est le moment ! En participant, vous débloquerez des récompenses supplémentaires à certains paliers de dons et contribuerez à façonner l’avenir d’Alterium Shift.

Aperçu des récompenses Kickstarter

L’équipe a travaillé dur pour finaliser les paliers de récompenses, et bien qu’ils gardent encore quelques surprises, voici un avant-goût de ce qui vous attend :

Copies numériques et physiques d’Alterium Shift

Artbooks numériques et physiques

Bande originale (numérique et physique)

Contenu personnalisé en jeu (PNJ, Easter Eggs, objets)

️ Cartes numériques des mondes du jeu

T-shirts en édition limitée

L’objectif est de proposer un mélange de récompenses numériques et physiques qui séduisent à la fois les donateurs occasionnels et les fans les plus dévoués. Restez à l’écoute pour découvrir la liste complète lors du lancement de la campagne !

Un autre jeu de Kairosoft arrive bientôt sur Nintendo Switch : Cavern Adventurers. Le jeu sera disponible mondialement le 16 janvier et pourra être précommandé dès demain, le 9 janvier. Sur Nintendo Switch, Cavern Adventurers coûtera 1 500 yens, avec une réduction de 10 % valable jusqu’au 29 janvier. Pour ceux qui s’intéressent à la version japonaise, celle-ci inclura une option de langue anglaise !

Une aventure souterraine pleine de surprises

Dans un royaume fantastique lointain, tout était paisible… Jusqu’à ce que des monstres surgissent d’un trou dans le sol !

Formez une équipe d’aventuriers pour sécuriser, explorer et développer un vaste réseau souterrain de cavernes dans ce simulateur de gestion de grottes.

Des défis souterrains

Vos aventuriers feront face à toutes sortes de défis, mais aucun obstacle n’est insurmontable si vous savez vous organiser. Éclairez les ténèbres avec des torches, construisez des ponts pour traverser les gorges et utilisez des explosifs pour dégager de gros rochers !

Pour créer une caverne digne de ce nom, il faudra rester attentif et gérer votre temps efficacement. Le jour, mobilisez vos mineurs pour découvrir de nouvelles zones et construire des installations. La nuit, envoyez vos aventuriers affronter les monstres ! Plus vous creuserez profondément, plus vous trouverez des trésors précieux – jusqu’où pourrez-vous aller ?

Attention aux voleurs !

Avec la renommée vient le danger : plus votre caverne gagne en popularité, plus les voleurs tenteront de s’emparer de vos trésors. Protégez vos biens en plaçant des pièges astucieux à l’entrée !

Des alliés inattendus

Tous les monstres ne sont pas méchants. Certains pourraient même devenir vos alliés et se battre à vos côtés !

Développez votre caverne

Une fois qu’un étage est sécurisé, des marchands pourront s’y installer et ouvrir boutique. Et bien sûr, une part des profits vous reviendra ! Continuez à développer l’espace et à gagner de l’or, et bientôt, vous aurez la caverne la plus prestigieuse du royaume !

Dans ce simulateur de gestion original, l’aventure, le fun et la richesse se cachent juste sous vos pieds… ou devrions-nous dire, sous vos bottes ?

Aujourd’hui, il a été annoncé que Robobeat débarque sur de nouvelles plateformes, y compris la Nintendo Switch. Le portage sera prêt à jouer dès le 30 janvier 2025. Robobeat est un shooter rythmique de type roguelite. Lors de son arrivée sur Nintendo Switch, il inclura la toute nouvelle fonctionnalité Infinite Locker et l’arme puissante Nexus, introduites le mois dernier sur PC. Les joueurs pourront profiter de 38 morceaux issus de la bande-son originale, ainsi que de trois cassettes bonus spéciales contenant des morceaux des bandes-son de BPM: Bullets Per Minute, Dusk et Ultrakill.

Aperçu du jeu :

Vous incarnez Ace, un célèbre chasseur de primes à la poursuite de votre dernière cible : l’excentrique robot-showman Frazzer. Pour traverser son terrain de jeu techno délirant, vous devrez maîtriser l’art du tir, de la course sur mur, du glissement et du saut de lapin, le tout en synchronisation avec le rythme ! Préparez-vous à danser jusqu’à la mort, puis à vous remettre en piste dans ce shooter rythmique roguelite.

Points forts :

Maximisez vos dégâts : Tirez en rythme pour réduire les temps de recharge et augmenter les dégâts. Maîtrisez les tirs chargés, les multiplicateurs de dégâts, les balles perforantes et bien plus encore !

: Tirez en rythme pour réduire les temps de recharge et augmenter les dégâts. Maîtrisez les tirs chargés, les multiplicateurs de dégâts, les balles perforantes et bien plus encore ! Mouvement constant : Les ennemis ne vous attendront pas ! Pour survivre, vous devrez enchaîner les mouvements avec style : course sur mur, glissades, double sauts, sauts de lapin et grappin vous permettront de dominer vos adversaires.

: Les ennemis ne vous attendront pas ! Pour survivre, vous devrez enchaîner les mouvements avec style : course sur mur, glissades, double sauts, sauts de lapin et grappin vous permettront de dominer vos adversaires. Des niveaux générés procéduralement : Avancez rapidement à travers des niveaux technicolor, équipez-vous d’un arsenal d’armes ultra-précises et ajoutez des modifications pour personnaliser votre style de jeu. Chaque nouvelle partie apporte son lot de surprises !

Gardez le rythme, soyez fluide et plongez dans l’action endiablée de Robobeat.

Pocketpair, principalement connu pour son travail sur Palworld, vient de sortir Overdungeon sur Nintendo Switch. Le jeu est désormais disponible à l’achat dans le monde entier. Overdungeon, un jeu de cartes d’action mêlant roguelike, tower defense et jeu de cartes, avait initialement fait ses débuts sur PC. Ce lancement attire particulièrement l’attention, car Pocketpair est actuellement impliqué dans un procès avec The Pokémon Company et Nintendo au sujet de Palworld.

Overdungeon est un jeu de cartes d’action en temps réel combinant roguelike, tower defense et jeux de cartes. Facile à jouer grâce à des commandes simples, il offre une grande rejouabilité et une liberté exceptionnelle ! Parcourez les donjons en combinant des cartes sélectionnées parmi des centaines de possibilités. Votre carte maîtresse sera-t-elle un alpaga ? Un chien ? Un chat ? Ou peut-être une poule ? Constituez le deck le plus puissant et relevez le défi du donjon !

Caractéristiques principales :

Construction dynamique de deck : Découvrez de nouvelles cartes à chaque partie et choisissez celles qui conviennent le mieux à la situation. Le jeu propose de nombreuses cartes uniques dans des catégories variées : animaux, bâtiments, sorts et pièges. Selon vos combinaisons, vous pouvez créer un deck d’une puissance inimaginable !

: Découvrez de nouvelles cartes à chaque partie et choisissez celles qui conviennent le mieux à la situation. Le jeu propose de nombreuses cartes uniques dans des catégories variées : animaux, bâtiments, sorts et pièges. Selon vos combinaisons, vous pouvez créer un deck d’une puissance inimaginable ! Cartes loufoques : Avez-vous déjà vu une carte qui invoque un alpaga ? Une poule ? Ou encore des chiens qui se multiplient à chaque invocation ? Et une carte qui double tous les animaux invoqués ? Ou qui utilise deux fois toutes les cartes de votre main ? Dans ce jeu, vous pouvez faire tout ce qui semblerait normalement être de la triche !

: Avez-vous déjà vu une carte qui invoque un alpaga ? Une poule ? Ou encore des chiens qui se multiplient à chaque invocation ? Et une carte qui double tous les animaux invoqués ? Ou qui utilise deux fois toutes les cartes de votre main ? Dans ce jeu, vous pouvez faire tout ce qui semblerait normalement être de la triche ! Un jeu unique d’action en temps réel : Les animaux invoqués bougent en temps réel, mais tant que c’est votre tour, l’ennemi ne peut ni invoquer de nouvelles créatures ni attaquer. Vous pouvez choisir de jouer une carte telle quelle ou de décider où l’utiliser. Simple à prendre en main, le jeu permet des combinaisons de cartes infinies, rendant les batailles interminables si vous maîtrisez bien vos cartes !

: Les animaux invoqués bougent en temps réel, mais tant que c’est votre tour, l’ennemi ne peut ni invoquer de nouvelles créatures ni attaquer. Vous pouvez choisir de jouer une carte telle quelle ou de décider où l’utiliser. Simple à prendre en main, le jeu permet des combinaisons de cartes infinies, rendant les batailles interminables si vous maîtrisez bien vos cartes ! Niveaux roguelike : Les éléments aléatoires sont au cœur d’un bon roguelike ! Dans Overdungeon , tout change à chaque partie : les cartes disponibles, les ennemis rencontrés, les événements du donjon et même les lieux de repos. Chaque aventure est donc unique ! Préférerez-vous préparer une combinaison de cartes puissante pour affronter des monstres coriaces, ou jouer la sécurité en vous reposant ? C’est à vous de décider.

: Les éléments aléatoires sont au cœur d’un bon roguelike ! Dans , tout change à chaque partie : les cartes disponibles, les ennemis rencontrés, les événements du donjon et même les lieux de repos. Chaque aventure est donc unique ! Préférerez-vous préparer une combinaison de cartes puissante pour affronter des monstres coriaces, ou jouer la sécurité en vous reposant ? C’est à vous de décider. Système de reliques diversifié : Les cartes ne sont pas la seule chose à combiner ! Les reliques, trouvées dans les donjons, apportent une profondeur supplémentaire au gameplay. Combinez leurs effets avec ceux de vos cartes pour rendre votre deck encore plus puissant. Par exemple, associez une relique qui invoque un poussin à chaque dégât infligé à une carte d’attaque qui lance tous vos animaux sur l’ennemi… et observez le chaos !

Plongez dans Overdungeon et découvrez un monde où la stratégie rencontre la folie créative.

JanduSoft publie Basureroes: Invasion sur Nintendo Switch ce mois-ci. Le jeu est prévu pour le 30 janvier 2025. Développé par Javs Game Studios**, Basureroes: Invasion est un jeu de plateforme 2D avec un mode coopératif multijoueur local. Le jeu raconte l’histoire d’un groupe de héros dotés de différentes capacités qui doivent sauver le monde d’une invasion extraterrestre.

Basureroes: Invasion est un jeu de plateforme 2D avec des graphismes rétro**, où un groupe de héros aux capacités variées doit sauver le monde d’une invasion extraterrestre. Courez, sautez et combattez à travers vingt niveaux remplis de dangers et de combats épiques contre des boss. Le Dr Diogène est de retour, mais cette fois, la vraie menace vient des étoiles : une invasion extraterrestre cherchant à conquérir la Terre. Les Basureroes doivent se préparer à passer à l’action et sauver le monde. Il est temps de faire le ménage !

**Caractéristiques principales**

– Style visuel rétro rendant hommage aux jeux de plateforme d’action classiques.

– Mode multijoueur coopératif local pour jusqu’à quatre joueurs.

– Une bataille épique contre un boss final vous attend à la fin de chaque niveau.

– 7 héros différents avec des capacités spéciales.

– Bande-son originale avec trente thèmes différents, avec une touche rétro mais moderne.

– Personnages attachants et une narration légère dans une histoire de science-fiction et de super-héros pour tous les publics.

Defender’s Quest 2: Mists of Ruin, la suite du jeu de défense de tour classique développé par Level Up Labs et publié par Armor Games Studios, se prépare à débarquer sur Switch plus tard cette année.

Voyage à travers les terres autrefois prospères des Shining Lands, maintenant ravagées par un liquide toxique appelé le Mirk, menaçant le bien-être des citoyens et des visiteurs. Explore des lieux vibrants et sales, remplis de terrains traîtres et de monstres sortant des profondeurs du Mirk, en incarnant à la fois The Hunters, un groupe de mercenaires endurcis, et The Stars, une équipe de pirates excentriques.

Participe à des batailles de défense de tour intenses en contrôlant The Hunters, menés par la guerrière Evni Hunt armée de sa lance, et The Stars dirigés par leur capitaine intrépide Ketter Star. Développe des relations avec les membres de chaque groupe, chacun ayant des capacités à maîtriser, des histoires à découvrir et des améliorations à débloquer.

Dans une campagne principale de six à dix heures de jeu, relève des défis qui récompensent une stratégie à long terme et des tactiques RPG. Utilise des canons laser, des lances sculptées et des marteaux pour affronter des ennemis comme les Pinchbugs et bien d’autres. Surmonte chaque obstacle avec des options d’accessibilité allant de plusieurs niveaux de difficulté aux dialogues accélérés ou ralentis, ainsi qu’une personnalisation des commandes.