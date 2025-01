9 janvier 2025 – iam8bit, Mega Cat Studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine en édition physique de Five Nigths at Freddy’s : Into The Pit.

Explorez un nouveau chapitre de l’histoire de la très populaire sage Five Nights at Freddy’s, au gameplay et aux graphismes tranchant radicalement avec les précédents jeux. Découvrez les secrets du passé dans cette aventure horrifique 2D en pixel-art !

L’édition physique comprend le jeu complet ainsi qu’un code téléchargement pour la bande-son officielle. Cette édition sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X dès le 20 juin 2025.

À propos de Five Nights at Freddy’s: Into the Pit :

Plongez dans la piscine à boules et découvrez un nouveau chapitre de l’univers de Five Nights at Freddy’s. Oswald mène une vie ennuyeuse dans une ville banale, jusqu’au jour où il explore la piscine à boules d’une pizzeria délabrée et se retrouve dans le passé. Cependant, le désir d’aventure d’Oswald ne sera pas sans risques…

Survivez à cinq nuits de terreur dans ce jeu d’aventure effrayant. Voyagez entre différentes époques, réunissez des indices, et échappez à la menace qui vous poursuit sans relâche. Soyez rapide, restez à couvert, et peut-être que vous survivrez. Mais prenez garde : votre vie n’est pas la seule en jeu. Le sort du père d’Oswald et des enfants du passé est entre vos mains.

Caractéristiques principales :

Embarquez pour une aventure haletante dans « Into the Pit », l’un des opus les plus populaires de la franchise Five Nights at Freddy’s .

Plongez dans une intrigue où vous devrez sauver vos amis, votre famille et surtout votre propre vie.

Percez des secrets enfouis depuis des décennies et découvrez différentes fins dans une course-poursuite contre des animatroniques qui sèment la terreur à travers le temps.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Xbox One / Series X, Playstation 4 et Playstation 5 le 20 juin 2025.