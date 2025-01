Dans le flot de rumeurs sur le hardware de la console, on passe enfin aux jeux, mais toujours en rumeur.

NateDrake suggère que Flight Simulator et Master Chief Collection arrivent sur Nintendo Switch 2. De plus, il a lâché une information qui ne laissera personne indifférent : « Je peux confirmer que Final Fantasy VII Remake et Rebirth vont sortir sur Xbox et Switch 2. Remake en 2025, et Rebirth en 2026. »

Les autres annonces ou précisions:

Halo Master Chief Collection et Flight Simulator sur PS5 et Switch 2, Xbox sera un gros éditeur sur Switch 2 et compte proposer des upgrade comme Grounded, Ori et Pentiment.

N’a pas d’info sur le portage de Sea of Thieves sur Switch 2, même s’il se doute que c’est probable.

NateDrake est un informateur réputé dans le domaine du jeu vidéo, actif principalement sur des forums tels que ResetEra et Famiboards. Il est reconnu pour ses informations sur les annonces de Nintendo, les sorties de jeux et les stratégies de marketing des entreprises de jeux vidéo. Par exemple, en août 2024, NateDrake a anticipé l’annonce d’un Nintendo Direct, qui a effectivement eu lieu peu après. De plus, en février 2024, il a suggéré que la révélation de la Nintendo Switch 2 était prévue pour mars de la même année, bien que cette information n’ait pas été confirmée.

Néanmoins, il est important de noter que les informations fournies par les leaker, y compris NateDrake, doivent être prises avec précaution. Bien que certains de ses rapports se soient avérés exacts, d’autres n’ont pas été confirmés ou se sont révélés incorrects. Par conséquent, il est conseillé de considérer ses déclarations comme des rumeurs jusqu’à ce qu’elles soient officiellement confirmées par les entreprises concernées.