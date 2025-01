Félicitations, Coupable ! En tant que citoyen non-productif du Panopticon, l’épreuve du combat représente pour vous l’unique moyen de réduire votre peine de prison d’un million d’années reçue à la naissance. FREEDOM WARS REMASTERED, le jeu d’action culte de la PlayStation Vita, est désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC sur Steam. Cette version remastérisée par le développeur du jeu original offre de nombreuses optimisations comme la résolution 4K, des textures enrichies, un taux de rafraichissement de 60 images par seconde pour les plateformes actuelles, un mode multijoueur en ligne amélioré, ainsi qu’un niveau de difficulté inédit avec le nouveau mode « Coupable Mortel ». Si l’histoire reste inchangée, les nouvelles mécaniques du jeu améliorent le système du butin, l’artisanat et l’ensemble des interactions avec le jeu.

Dans un lointain futur, l’humanité lutte pour sa survie. La planète est dévastée par la pollution et les derniers survivants se terrent dans des villes-prisons appelées « Panopticons ». Les ressources sont si rares que la vie elle-même est un crime et chaque nouveau-né est immédiatement condamné à purger une peine d’un million d’années de prison. Pour ces « Coupables », la seule alternative à une mort certaine au terme d’une sombre existence est de se battre pour la liberté en récupérant des ressources, en protégeant les citoyens productifs des factions ennemies ou en affrontant les Coupables des Panopticons rivaux.

FREEDOM WARS REMASTERED offre de nombreuses améliorations (résolution 4K, textures enrichies, 60 images par seconde) sur PlayStation 5 et PC sur Steam, un système d’artisanat pour créer des armes ainsi que de nouveaux paramètres de difficulté. Fidèle à l’esprit du titre original, le jeu oblige les joueurs à lutter pour leur survie et à terrasser leurs ennemis à l’aide de la Ronce, l’arme emblématique des Coupables pour évoluer en trois dimensions en toute fluidité. Chaque arme est dotée d’une capacité unique (pièges, soins, défense renforcée, etc.) permettant aux joueurs de venir à bout de leurs adversaires. Il est également possible de trancher leurs membres pour obtenir des ressources supplémentaires et ainsi réduire leur peine de prison ou améliorer leurs armes.

Au sein du Panopticon, les joueurs devront apprendre à évoluer dans un environnement carcéral et à dépenser intelligemment les points d’habilitation durement gagnés au combat afin d’obtenir de nouveaux droits comme la possibilité de courir pendant cinq secondes ou de se reposer sur une chaise. Les gardiens sont des androïdes personnalisables qui peuvent accompagner les joueurs sur le champ de bataille (pour mieux les surveiller). Dans leur lutte pour la survie, ils peuvent compter sur la communauté du Panopticon : chaque mission peut ainsi rassembler un maximum de quatre Coupables contrôlés par l’IA ou par d’autres joueurs en mode multijoueur en ligne coopératif. Les joueurs devront unir leurs forces pour survivre aux missions les plus difficiles et réduire progressivement leur peine d’un million d’années dans une lutte permanente pour la liberté.