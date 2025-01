Star Wars : Episode I : Jedi Power Battles est attendu sur Nintendo Switch le 23 janvier 2025.

Jar Jar Binks rejoint Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles en tant que nouveau personnage jouable, vient d’annoncer Aspyr. Ce remaster est bien plus qu’une simple mise à jour du jeu classique. En plus d’un nouveau système de contrôle modernisé, de nouveaux personnages feront leur apparition, et oui, Jar Jar Binks en fera partie. Un Tusken Raider, un Rodien, et d’autres personnages rejoindront également le casting.

Reprenez le Palais de Theed dans ce jeu d’action rapide et intense au sabre laser. Vous aurez le pouvoir de la Force et votre fidèle sabre laser pour repousser les légions de droïdes de combat, droïdes destructeurs, assassins et autres créatures de Star Wars: La Menace Fantôme.

Caractéristiques principales