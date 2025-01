En août dernier, Tales of Graces f Remastered a été annoncé pour Nintendo Switch. Ce remaster du JRPG de Namco Bandai, initialement sorti en 2009 sur Nintendo Wii, sera disponible sur Switch à partir du 17 janvier 2025. Alors que la date de sortie approche, une bande-annonce centrée sur le personnage de Richard a été dévoilée, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Tales of Graces f revient dans une version magnifiquement améliorée et plus accessible ! Ce remaster inclut également Lineage and Legacies, une histoire complémentaire faisant suite au scénario principal. Ce RPG d’action met l’accent sur l’aventure dans des mondes fantastiques et sur le dépassement des obstacles grâce à l’amitié et à la détermination.

Sur une planète verdoyante nommée Ephinea, trois jeunes enfants scellent une promesse qui pourrait sauver l’avenir. Asbel, héritier d’un seigneur local, Richard, prince du royaume de Windor, et Sophie, une mystérieuse jeune fille sans passé connu, prêtent serment d’amitié après s’être entraidés pour survivre à une tentative d’assassinat sur Richard dans la région de Lhant.

Des années plus tard, le monde a changé. Asbel et ses amis doivent affronter de grands dangers lorsque Lhant devient le théâtre d’une lutte de pouvoir entre les trois grandes nations d’Ephinea. C’est à ce moment-là qu’une menace encore plus grande se dévoile, mettant à l’épreuve les liens des jeunes héros, alors que tout est en jeu.