THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake est une réinterprétation moderne du deuxième opus de la célèbre et populaire série de rail-shooters. Incarnez un agent secret en solo dans les rôles de James ou Gary, ou faites équipe en mode coopératif pour neutraliser les monstres morts-vivants qui se dressent sur votre chemin.

Histoire :

En février 2000, une petite ville est soudainement envahie par des créatures hostiles. Deux agents de l’AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés pour enquêter. À leur arrivée, ils constatent que la situation ressemble étrangement à l’incident du manoir Curien survenu en 1998. Déterminés à découvrir la source de l’infestation, ils se fraient un chemin à travers des hordes de créatures.

Caractéristiques du jeu :

Musiques remastérisées (avec la bande originale classique également disponible).

Graphismes modernisés.

Gameplay fidèle au jeu original.

Mode coopératif.

Multiples fins et niveaux à embranchements.

Différents modes de jeu :