La plupart des promotions de fin d’année sont terminées et nous voilà dans une période de disette. Malgré tout, nous avons fait le tour de l’eShop afin de vous trouver quelques pépites en promotion ! Attention cependant, quelques jeux de notre liste sont uniquement en langue anglaise, nous le préciserons pour chaque jeu.

Hero’s Hour

1,79€ au lieu de 17,99€

Le jeu n’est que disponible en anglais, mais à ce prix-là, il ne faut pas se priver. Hero’s Hour est sur l’eShop à 1,79€ au lieu de 17,99€ jusqu’au 29 janvier.

Hero’s Hour est un jeu de stratégie en temps réel porté avec réussite sur Nintendo Switch. Le jeu est addictif, le gameplay est complet… Même s’il faut un petit temps pour tout assimiler (notamment à cause de la langue), c’est une excellente expérience que nous recommandons sur notre console. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Azure Striker GUNVOLT 3

11,69€ au lieu de 25,99€

Continuons avec cette sympathique promotion : Azure Striker GUNVOLT 3 est sur l’eShop au prix de 11,69€ au lieu de 25,99€. L’offre dure jusqu’au 26 janvier.

Azure Striker GUNVOLT 3 est un jeu d’action en 2D. Le jeu est certes un peu court, mais il propose un magnifique gameplay sympathique qui réussira à vous séduire pendant quatre – cinq heures. Il propose une très bonne rejouabilité. Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sifu

15,99€ au lieu de 39,99€

Vous voulez un peu de kung-fu ? Sifu est disponible sur l’eShop au prix de 15,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 23 janvier.

Malgré le downgrade évident que le jeu a subi sur Nintendo Switch, Sifu reste une super expérience avec des combats techniques, une bonne histoire et des décors détaillés malgré l’aliasing. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

No More Heroes

4,99€ au lieu de 19,99€



Un portage réussi d’un jeu Wii à petit prix, ça vous tente ? No More Heroes est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 15 janvier.

No More Heroes est un jeu d’action violent et déjanté (déconseillé aux moins de seize ans !) qui est devenu une référence pour les amateurs. Ce portage est réussi et apporte une dizaine d’heures très sympathiques. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Alekon

1,59€ au lieu de 15,99€

Dernier titre de notre sélection. Alekon (disponible qu’en anglais !) est sur l’eShop à 1,59€ au lieu de 15,99€ jusqu’au 29 janvier.

Alekon est un excellent jeu de photographie (mais disponible qu’en anglais) dans lequel nous devons réussir à prendre en photo des espèces dans toutes les poses possibles ! Pour un euro, malgré un portage moyen, c’est une superbe aventure qui vous offre quelques belles heures de jeu. Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.