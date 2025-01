Pré-commandes numériques ouvertes pour Nintendo Switch et Xbox Series X|S ; la version PC recevra les nouvelles fonctionnalités simultanément via un patch le 28 janvier 2025.

En améliorant sa recette sur PC, le roguelite/restaurant bien-aimé ajoute à son gameplay séduisant de nouveaux ingrédients, notamment une nouvelle garde-robe, des festivals tout au long de l’année, ainsi que des armes et des bonus supplémentaires qui ne manqueront pas de pimenter les choses. Cuisineer est actuellement disponible en préachat numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch et la Xbox Series X|S au prix de 29,99 €, et sera disponible à l’achat sur PlayStation®5 en version numérique au lancement. Les précommandes sont également ouvertes pour les éditions physiques de Cuisineer en Europe et en Australie auprès des détaillants participants.

Le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités seront également disponibles sur la version PC de Cuisineer en même temps que la sortie des éditions pour consoles, le 28 janvier 2025.

L’action de Cuisineer, centrée sur la nourriture, vous met au défi de gagner votre dîner à la dure : en vous battant dans un donjon. Poursuivez l’aventure dans le monde extérieur de Paell, en maniant vos ustensiles de cuisine contre des poulets géants, des crevettes d’artillerie, des poivrons cracheurs de feu et d’autres dangers, tout en sirotant du thé boba. Travaillez avec des artisans locaux pour personnaliser votre cuisine, et adaptez votre salle à manger aux besoins de clients fidèles désireux de découvrir les recettes rares que vous avez concoctées. Le gameplay délectable de Cuisineer est un mélange de saveurs qui ne manquera pas de ravir votre palais, que ce soit à la première ou à la seconde bouchée.

Développé par BattleBrew Productions et édité par Marvelous Europe en Europe et en Australie, Cuisineer sera disponible sur la console Nintendo Switch™, la PlayStation®5 et les consoles Xbox Series X|S le 28 janvier 2025. Précédemment coédité au niveau mondial par Marvelous Europe et XSEED Games, Cuisineer est sorti le 9 novembre 2023 sur Windows PC via Steam.