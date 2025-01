Dark Point Games est heureux d’annoncer que son RPG d’action Achilles, acclamé par la critique : Legends Untold arrive sur Nintendo Switch le 23 janvier 2025. Les joueurs incarneront Achille – le plus grand guerrier que le monde antique ait jamais connu – en se lançant dans une histoire riche à travers un vaste monde qui récompense l’exploration et propose des ennemis difficiles à vaincre. Devenez le héros qui a défié les dieux et réécrivez l’histoire !

Sorti à l’origine en Early Access sur PC, Achilles : Legends Untold propose des combats à la manière des âmes, avec des armes, des objets et des compétences uniques, dans le monde de la Grèce antique. Après la guerre de Troie, vous retournez en Grèce et retrouvez votre patrie plongée dans le chaos. L’histoire à plusieurs niveaux vous emmène dans les différents lieux de l’ancienne Mycènes, où le danger vous guette à chaque coin de rue. Apprenez à faire face à votre nouvelle nature et entreprenez le voyage du héros pour sauver le monde des mortels d’une catastrophe imminente.

Découvrez l’histoire, améliorez vos compétences et choisissez votre style de combat dans cet action-RPG original en vue isométrique. Avec un monde vaste qui récompense l’exploration et une IA ennemie exigeante, ce jeu demande une approche réfléchie pour triompher. Faites progresser vos compétences, combinez armes et équipements, et adoptez le style de combat qui vous permettra de remporter victoire après victoire face à des ennemis humains et des créatures bestiales.

Caractéristiques principales :