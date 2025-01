Des consoles Nintendo Switch 2 seraient dans la nature et disponibles pour ceux qui sont assez désespérés pour mettre la main sur la nouvelle console de Nintendo avant tout le monde. Selon une pléthore de rumeurs, la Nintendo Switch 2 va être révélée dans le courant du mois, et potentiellement dès cette semaine. Avant cela cependant, les consoles seraient disponibles à l’achat.

Bien sûr, Amazon, Micromania, Fnac ou tout autre magasins ne vendent pas les consoles Nintendo Switch 2 en avance. Elles sont cependant disponibles sur le marché noir chinois selon un célèbre leaker d’Apple. On peut supposer que cela est dû au fait que les consoles ont été volées sur la chaîne de montage, car il est peu probable que Nintendo ait commencé à envoyer la console à des magasins, que ce soit chez nous, aux États-Unis ou en Chine. L’auteur de la fuite ne précise pas le prix auquel les consoles sont vendues sur le marché noir chinois, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un prix élevé. Cela pourrait expliquer pourquoi tant de fuites de la Nintendo Switch 2 ont fait surface en ligne et pourquoi plus d’un fabricant d’accessoires semble tout savoir sur la console.

Bien entendu, si toutes ces informations sont exactes, il est fort possible que les fuites soient sur le point d’empirer, même si Nintendo peut sans aucun doute intenter une action en justice à l’encontre de toute personne qui s’enhardit. L’infâme réputation de l’équipe juridique de Nintendo est probablement assez dissuasive et empêchera ce scénario de se produire. Cela dit, il faut prendre cette information avec des pincettes. La source – un leaker qui se fait appeler Kang – est en effet connue dans le monde des fuites Apple, mais cette information ne peut pas être vérifiée et elle ne le sera probablement pas concrètement car le marché noir chinois n’est pas exactement la chose la plus facile à pénétrer dans la recherche d’informations et de vérifications.