Le développeur Sunny Peak et l’éditeur Headup sont heureux d’annoncer que Symphonia, leur plateforme musicale de précision, arrivera sur Nintendo Switch le 23 janvier 2025. Dans un peu plus d’une semaine, les fans de la console de Nintendo sauteront, se balanceront et se catapulteront dans un monde d’harmonie et de défis de type puzzle. Le jeu devait à la base sortir début décembre mais a été retardé sans raison.

Dans le royaume de Symphonia, la musique est une source de vie et d’énergie. Mais depuis la disparition des Prodiges et de leur orchestre, les habitants sont divisés, et le monde s’enfonce lentement dans le silence. Et si une solution existait pour réunir l’orchestre ? C’est la question à laquelle Philemon, le mystérieux musicien de Symphonia, devra répondre.

Votre violon et votre archet ne sont pas seulement vos instruments, mais aussi un moyen de transport. Propulsez-vous à travers le monde et terminez des niveaux en résolvant des défis de plateforme passionnants, tout en réactivant les machines qui redonnent vie et énergie à ce monde.

Explorez, naviguez, jouez du violon et rassemblez des musiciens. Réveillez Symphonia.

Caractéristiques :