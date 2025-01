On s’en doute, de nombreux jeux PS5/XSX vont rapidement débarqués sur Nintendo Switch 2 une fois la console lancée.

Metaphor : ReFantazio serait l’un des prétendants. Nous avons très peu de détails pour le moment, mais apparemment le jeu sortira au cours de la fenêtre de lancement de la Switch 2, donc ne vous attendez pas à ce qu’il sorte le premier jour.

Créé par les créateurs de Persona 3, 4 et 5, Metaphor : ReFantazio est un monde fantastique unique, où votre protagoniste voyagera aux côtés de sa compagne fée, Gallica, pour lever la malédiction qui pèse sur le prince perdu du royaume. Contrôlez votre destin, affrontez vos peurs et réveillez les pouvoirs magiques de l' »Archétype » qui sommeillent en vous. En vous éveillant à un « Archétype », vous débloquerez le pouvoir de canaliser et de combiner les capacités de classes professionnelles uniques. Renforcez vos liens et formez votre groupe pour vaincre de puissants ennemis et découvrir la véritable nature du royaume.