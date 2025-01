Aspyr rappelle aux fans de Lara Croft que la compilation Tomb Raider IV-V-VI Remastered sera disponible dans un mois, le 14 février 2025, sur toutes les plateformes. Comme pour la première collection, les arguments mis en avant restent similaires.

Après l’incroyable succès de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, sorti en début d’année sur PC et consoles, Tomb Raider IV-VI Remastered apportera le prochain trio d’aventures de Tomb Raider, développé à l’origine par Core Design, sur les plateformes modernes avec une variété d’améliorations pour que les joueurs puissent les revivre ou les découvrir pour la toute première fois.

Découvrez des visuels remastérisés qui donnent une nouvelle vie aux environnements, aux personnages et aux artefacts, avec la possibilité de basculer entre les graphismes classiques et modernes à tout moment ! Choisissez entre de nouveaux contrôles modernes inspirés des derniers jeux de la série pour un mouvement plus fluide et une meilleure gestion de la caméra, ou optez pour les contrôles d’origine en mode tank. Le mode Photo est également de retour avec toutes les poses de Tomb Raider I-III Remastered mettant en vedette Lara Croft, ainsi que de nouvelles poses inédites pour commémorer l’aventure ! Les joueurs trouveront également des mises à jour pratiques, comme les barres de vie des boss, ainsi que de nouveaux trophées et succès* en hommage à des moments emblématiques de la série.

Tomb Raider IV-VI Remastered inclut :

Tomb Raider : La Révélation Finale (1999)

Lara Croft découvre la tombe perdue du dieu égyptien Seth, libérant involontairement ce dernier et accomplissant une ancienne prophétie — plongeant ainsi l’humanité dans les ténèbres. Poursuivie à chaque étape par son rival de toujours, l’archéologue sans scrupules Werner Von Croy, Lara entame un périple à travers l’Égypte où elle doit résoudre des énigmes ingénieuses et déjouer des pièges infernaux tout en affrontant des forces terrifiantes venues d’outre-tombe.

Tomb Raider : Sur les traces de Lara Croft (2000)

Suite aux événements de La Révélation Finale, Lara Croft est enterrée dans une tombe égyptienne et présumée morte. Lors de son mémorial, ceux qui lui étaient proches évoquent des secrets de son passé. Revivez des aventures inédites de Lara, avec de nouvelles mécaniques de jeu comme la discrétion et l’équilibre sur une corde raide !

Tomb Raider : L’Ange des ténèbres (2003)

Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en fuite, découvrant une conspiration sinistre impliquant des expériences alchimiques et la recherche d’anciens artefacts. C’est à Lara d’empêcher cette alliance impie de libérer ses puissances incroyables sur le monde.

Tomb Raider IV-VI Remastered est disponible en précommande dès aujourd’hui pour 29,99 $, avec une réduction de 10 % sur PlayStation, Steam et Nintendo.

*Les trophées et succès sont disponibles sur les plateformes compatibles.