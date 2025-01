L’éditeur Playtonic Friends et le développeur MegaWobble sont ravis d’annoncer que Lil Gator Game: In the Dark, une immense extension pour le charmant jeu d’aventure Lil Gator Game, est actuellement en développement pour PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series S/X et Nintendo Switch.

Lil Gator revient pour une nouvelle aventure adorable, encore plus grande que jamais ! L’extension In the Dark doublera la taille (et le plaisir !) de l’expérience complète de Lil Gator Game et introduira une foule de nouveaux personnages. Dans cette extension pleine de charme, de nouvelles aventures et de nouveaux amis se trouvent juste sous la surface… littéralement ! Préparez-vous à « plonger » dans l’amusement et découvrez que vous êtes « exactement à votre place » dans cette nouvelle aventure souterraine, grande et excitante. Chaque grotte et crevasse cache un nouvel ami pour vous aider dans votre voyage !

Nouveau dans l’univers de Lil Gator ? Playtonic Friends a tout prévu ! Une édition spéciale Gator of the Year Edition, combinant le jeu de base Lil Gator Game et l’extension In the Dark, sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et Nintendo Switch, en parallèle du lancement de l’extension.