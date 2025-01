De nouvelles informations sur les spécifications techniques de la Nintendo Switch 2 auraient fuité en ligne, via @Zuby_Tech, révélant des détails sur les performances en TFLOPS et les vitesses d’horloge de la console. Bien que la source précise de ces chiffres soit difficile à vérifier, ces données ont été partagées sur des forums comme Reddit et Famiboards, suscitant un intérêt suffisant pour être prises en considération.

Selon les données partagées, la Nintendo Switch 2 disposerait de deux modes de fonctionnement, en mode portable et docké :

Mode portable : CPU : 1100,8 MHz GPU : 561 MHz, 1,72 TFLOPS RAM : 2133 MHz, 68,26 GB/s

Mode docké : CPU : 998,4 MHz GPU : 1007,3 MHz, 3,09 TFLOPS RAM : 3200 MHz, 102,40 GB/s



Voici un résumé des informations supplémentaires sur la console :

CPU : Arm Cortex-A78C 8 cœurs Cache L1/L2/L3 : tailles inconnues

Arm Cortex-A78C GPU : Nvidia T239 Ampere (équivalent à la série RTX 20) 1 Graphics Processing Cluster (GPC) 12 Streaming Multiprocessors (SM) 1534 cœurs CUDA 6 Texture Processing Clusters (TPC) 48 cœurs Tensor Gen 3 2 cœurs de ray tracing RTX

Nvidia T239 Ampere (équivalent à la série RTX 20) RAM : 12 Go de LPDDR5 (certains modèles pourraient intégrer des puces LPDDR5X) Organisation : deux puces de 6 Go

12 Go de LPDDR5 (certains modèles pourraient intégrer des puces LPDDR5X)

Comparaison avec d’autres consoles

En termes de TFLOPS, la Switch 2 se situerait à 1,72 TFLOPS en mode portable et 3,09 TFLOPS en mode docké. Comparée à d’autres consoles :

Xbox Series S : 4 TFLOPS

4 TFLOPS PS4 Pro : 4,2 TFLOPS

4,2 TFLOPS RTX 3060 (2021) : 12 TFLOPS

Il est cependant important de noter que les TFLOPS seuls ne déterminent pas les capacités réelles d’une console, notamment si des technologies comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia sont intégrées, ce qui permettrait d’améliorer significativement la qualité visuelle sans exiger une puissance brute élevée.