Voici le top des ventes de la semaine (du 30 décembre au 5 janvier) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

La grosse sortie de cette semaine c’est le remaster HD de Freedom Wars Remastered qui fait un lancement très timide. Il n’est disponible qu’en dématérialisé chez nous.

01./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 26.688 / 1.098.256 (-77%)

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.003 / 6.207.557 (-67%)

03./02. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 9.606 / 972.513 (-70%)

04./00. [NSW] Freedom Wars Remastered <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.09} (¥4.500) – 8.277 / NEW

05./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.663 / 8.044.875 (-58%)

06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.547 / 3.786.028 (-61%)

07./00. [PS5] Freedom Wars Remastered <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.09} (¥4.500) – 4.829 / NEW

08./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.302 / 5.703.376 (-71%)

09./10. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 4.048 / 5.507.363 (-67%)

10./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 3.744 / 1.532.343 (-73%)