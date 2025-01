Une semaine de disette, une ! Les bonnes promotions se comptent sur les doigts de la main. Nous vous avons quand même sélectionné quelques jeux à tout prix sur l’eShop de la Nintendo Switch !

Moonlighter

2,49€ au lieu de 24,99€

Pour commencer, voici une pépite à un prix dérisoire. N’hésitez pas, Moonlighter est disponible sur l’eShop à seulement 2,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 10 février.

Moonlighter est un jeu qui mélange astucieusement les parties de gestion et d’exploration. Nous faisons des donjons, et puis nous vendons nos précieuses ressources contre quelques piécettes ! Le jeu possède une direction artistique magnifique et une bande-son réussie. Nous avions adoré le jeu à sa sortie (nous le streamons encore aujourd’hui) et nous l’avions noté à 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

This War of Mine: Complete Edition

1,99€ au lieu de 39,99€

Les plus sensibles, vous pouvez d’ores et déjà passer à la prochaine promotion. This War of Mine: Complete Edition est disponible sur l’eShop au tout petit prix de 1,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 10 février.

This War of Mine: Complete Edition est un jeu de gestion poignant qui nous fait incarner un groupe de personnes qui tentent de survivre en pleine guerre civile. Pour survivre, il y aura des choix souvent lourds de conséquence à prendre. C’est un jeu dur psychologiquement, mais c’est une très bonne expérience vidéoludique.

Vous pouvez lire notre test ici.

Children of Morta

4,39€ au lieu de 21,99€

Nous continuons avec une très belle pépite indépendante. Children of Morta est actuellement sur l’eShop à seulement 4,39€ au lieu de 21,99€ ! La promotion dure (comme les autres) jusqu’au 10 février !

Children of Morta est un action RPG roguelike qui offre un contenu généreux avec un gameplay addictif, nerveux, et facile à prendre en main. En plus de ça, le jeu possède une histoire familiale touchante qui a réussi à chavirer le cœur de notre testeuse. Nous lui avions mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10 et à ce tout petit prix, il ne faut vraiment pas hésiter.

Vous pouvez lire notre test ici.

Rogue Lords

2,99€ au lieu de 29,99€

Rogue Lords est disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 31 janvier.

Un petit prix pour ce roguelike dans lequel nous incarnons les méchants ! Le jeu possède de belles idées, des scènes trucculentes, et même s’il peut paraître difficile au début, cela reste une expérience à essayer pour cette somme. Notre testeur lui a mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Beat Cop

1,49€ au lieu de 14,99€

Un autre jeu des développeurs de Moonlighter est en promotion ! Beat Cop est disponible sur l’eShop au prix de 1,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 10 février.

Vous cherchez un jeu à l’humour noir dans lequel vous allez devoir résoudre des enquêtes et mettre des PVs ? Beat Cop est peut-être pour vous ! C’est une belle aventure proposée à un tout petit prix. Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.