Nintendo Switch 2 a été officiellement annoncée hier, et Nacon a dévoilé sa gamme d’accessoires en préparation. L’ensemble sera disponible dès le lancement de la console.

Tout d’abord, plusieurs accessoires sont conçus pour protéger la console. Nacon propose « une gamme de solutions pour la protéger des chocs et des chutes, comprenant des étuis, des coques de protection, des pochettes et un sac de transport, tous aussi utiles à la maison qu’en déplacement. » De plus, des protections d’écran en verre trempé et des outils de nettoyage seront disponibles pour prendre soin de l’écran.

Cependant, la gamme ne se limite pas à la protection. Nacon commercialisera également des volants « pour optimiser la gyroscopie de la console, conçus pour les petites mains et idéaux pour les enfants. » Pour les joueurs plus âgés, un volant pliable, utilisant simultanément les deux Joy-Con, pourrait les intéresser.

Enfin, il y a la poignée pour Joy-Con. Celle-ci « optimise l’ergonomie du joystick en agrandissant sa taille optimale, offrant une meilleure prise en main, plus de confort et une précision accrue. »