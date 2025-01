BFM Tech&Co confirme les propos de NateTheHate selon lesquels Assassin’s Creed Mirage et Shadows sortiront sur Switch 2 en 2025. Ubisoft décrit ces portages comme ambitieux et tirant parti de la puissance technique de la console. Ces portages ne sont pas développés par les studios à l’origine des jeux (Bordeaux et Québec). Le portage de Shadows ne sortira pas avant la fin de l’année afin de maintenir un haut niveau de finition sur cette console.

« D’après ce que j’ai compris, Assassin’s Creed Shadows est l’un de ces portages en cours de développement, il ne sera tout simplement pas prêt pour le lancement, et il ne sera probablement pas prêt pour la fenêtre de lancement », a-t-on affirmé.

« On m’a dit qu’Ubisoft prépare plus d’une demi-douzaine de jeux pour la Switch 2, et que beaucoup d’entre eux seront des portages tardifs. Il s’agit de plusieurs franchises comme The Division et Rainbow Six Siege. Il a également été question d’une collection Mario Lapins Crétins, qui regrouperait le premier et le deuxième jeux dans un seul et même coffret.

« La question est de savoir quand ces jeux sortiront, et je pense que pour Ubisoft, s’ils peuvent porter le jeu, ils le porteront.

« D’autres jeux tiers dont j’ai entendu parler incluent Metal Gear Solid Delta, qui sortira en 2025** », a déclaré Nate the Hate. « Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour toutes les plateformes, et j’espère que ce sera un jour et une date de sortie lorsqu’il arrivera sur la Switch 2, parce que si ce jeu, disons, sort à l’été 2025, il n’y a pas de raison que ce ne soit pas un jour et une date. »