Aujourd’hui, Bushiroad Games et Hakama ont dévoilé la cinématique d’ouverture officielle de Progress Orders.

Après avoir découvert une lettre laissée derrière lui, le protagoniste se rend à la guilde « Legion » à la recherche de traces de son grand-père. Bien que son grand-père reste introuvable, le protagoniste finit par travailler pour la guilde en échange d’aide pour rassembler des informations.

Au cours de la cérémonie d’initiation des membres du personnel de la guilde, le protagoniste acquiert l’aptitude de « clairvoyance », lui permettant de voir et d’entendre à travers les yeux d’autrui. Grâce à cette nouvelle capacité, le protagoniste renforce ses liens avec le personnel de la guilde et les aventuriers, soutenant leurs aventures dans l’ombre et les aidant à mener leurs missions à bien. Au fil du temps, la réputation de Legion grandit, attirant de nombreuses équipes d’aventuriers talentueux à s’inscrire auprès de la guilde.

Le nouveau RPG fantastique ‘PROGRESS ORDERS’ (プログレスオーダーズ), développé par Yoshifumi Hashimoto, créateur de célèbres jeux comme Harvest Moon et Rune Factory, sera publié par Bushiroad pour Nintendo Switch et PC.

Dans PROGRESS ORDERS, les joueurs incarnent un assistant maître de guilde, chargé de développer des groupes d’aventuriers appartenant à la guilde et de les envoyer en mission dans des donjons. Ce système de jeu unique se distingue par son approche. Les donjons proposent un RPG de combat stratégique avec des commandes spéciales et la capacité de voyance. En plus de la gestion du groupe et des batailles, les joueurs pourront gérer la guilde, profiter de la vie quotidienne, et même vivre des romances avec d’autres personnages. De nombreuses fonctionnalités variées seront à découvrir.