Hier, nous avons enfin pu découvrir la Switch 2 après des années de rumeurs et de spéculations. Bien que nous n’en sachions pas beaucoup sur la plateforme, nous connaissons au moins son facteur de forme et certaines fonctionnalités. Cela inclut de nouveaux détails sur la rétrocompatibilité avec la Switch 1, et apparemment, c’était un aspect très important pour Nintendo.

En novembre dernier, Nintendo a confirmé la rétrocompatibilité de la Switch 2. Hier, nous avons appris que cette fonctionnalité incluait la prise en charge des cartes de jeu physiques et des jeux numériques. C’est littéralement le meilleur résultat que l’on puisse espérer, et cela devrait faciliter la transition vers la Switch 2 pour certains consommateurs.

« La Nintendo Switch est utilisée par de nombreux consommateurs, et nous avons décidé que la meilleure direction serait de permettre à ces derniers de jouer à leurs jeux Nintendo Switch déjà achetés sur la console successeur. En conséquence, la Nintendo Switch 2 prendra en charge les jeux exclusifs à la Switch 2, ainsi que les jeux Nintendo Switch physiques et numériques. Certains jeux Nintendo Switch pourraient ne pas être compatibles ou pleinement pris en charge sur la Switch 2. Les détails seront partagés ultérieurement sur le site de Nintendo.