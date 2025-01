On démarre cette semaine avec une nouvelle rumeur, cette fois en provenance de l’insider réputé extas1s, généralement très bien informé lorsqu’il s’agit de l’univers Xbox. Cependant, il est question ici de la Nintendo Switch 2 et des potentiels portages à venir. D’après ses sources, extas1s apporte des précisions aux récentes déclarations de NateTheHate, et révèle une première liste de jeux estampillés Xbox qui pourraient débarquer sur la prochaine console de Nintendo – en dehors de l’incontournable Minecraft, qui semble une évidence.

Voici les titres concernés :

Microsoft Flight Simulator 2024 , dans sa toute dernière version.

, dans sa toute dernière version. Halo: The Master Chief Collection , qui arriverait dans une version complète selon ses dires.

, qui arriverait dans une version complète selon ses dires. Diablo IV , dont la sortie serait prévue pour cette année.

, dont la sortie serait prévue pour cette année. Une ou plusieurs itérations de Call of Duty , sans plus de détails pour l’instant.

, sans plus de détails pour l’instant. Fallout 4 , qui rejoindrait le catalogue.

, qui rejoindrait le catalogue. Starfield, le RPG spatial ambitieux de Bethesda.

En parallèle, l’insider confirme également que Bandai Namco prépare deux arrivées majeures sur la Nintendo Switch 2 : Elden Ring, attendu cette année, ainsi que le jeu de combat Tekken 8.