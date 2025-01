Une nouvelle illustration de l’artiste indépendant Benitama et un nouveau trailer ont également été dévoilés !

KOEI TECMO Europe et Gust ont dévoilé aujourd’hui de nouveaux détails à propos de leur prochain JRPG, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Dans le dernier opus de la franchise Atelier, les joueurs vont pouvoir explorer librement le continent d’Aladiss en partant à la découverte de ses ruines, de ses trésors cachés et rencontrer de tout nouveaux personnages.

Le dernier trailer permet aux fans d’avoir un aperçu plus en détails du système de jeu, tandis qu’une nouvelle illustration de Benitama a également été dévoilée au public. Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, PC via Steam® et, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Dans un monde où l’alchimie est devenue taboue et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée suit les aventures d’une jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons dans leur quête pour comprendre la chute de l’Empire aladissien, autrefois florissant grâce à l’alchimie. Dans sa quête, Yumia sera aidée de Flammi, une assistante d’exploration indépendante ultra-performante, qui appartenait autrefois à sa mère. Au cours de son voyage, elle fera également la rencontre de nombreux personnages, tels que Licht, très compétent dans le renseignement, Wilma, une anthropologue passionnée par la culture d’Aladiss et Erhard, le chef de l’équipe de recherche. Yumia fera également la rencontre des Alber, une petite tribu amicale qui vit dans différentes parties du monde.

Aux côtés de Yumia, les joueurs vont pouvoir se lancer dans l’exploration de donjons et ruines, à la recherche de trésors cachés, tels que des « fioles de mémoire ». Ces vestiges du passé leur permettront de consulter certaines informations très précieuses, comme l’emplacement des trésors reliques situés autour d’eux. Ces « fioles de mémoire » peuvent également être décomposées pour obtenir des matériaux rares utiles à la synthèse.

Grâce aux clés collectées au cours de leur voyage, les joueurs pourront accéder à des récompenses rares. Des « cristaux de caractéristiques », pouvant être obtenus dans les coffres à trésors, seront utilisables sur des objets ou des équipements afin d’améliorer leurs performances. En s’aventurant dans Aladiss, les fans trouveront également des « geysers de mana » libérant des « particules » nécessaires pour débloquer de nouvelles recettes de synthèse.

Dans Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, l’exploration ne sera pas sans danger : les joueurs devront parfois s’aventurer dans des « zones chargées de mana », où du mana très dense stagne. Progresser dans ces zones diminuera, petit à petit, la jauge de vie des joueurs, les empêchant de courir et réduisant leurs capacités au combat. Les fans pourront alors restaurer leur santé en trouvant des fleurs d’Alstahlia. La découverte des différents points de repère permettra aux fans de nettoyer la zone et de rendre l’exploration plus facile.

En progressant dans l’histoire, les joueurs recevront des quêtes exclusives de leurs compagnons de voyage, mais pourront également obtenir des récompenses en accomplissant des quêtes standard. En débloquant des points de repères et des temples de prière au cours de l’exploration, ils obtiendront des quêtes d’emplacement.

En plus de l’édition Standard, les joueurs peuvent précommander deux versions physiques spéciales : la PREMIUM BOX qui comprend le jeu de base*, un artbook, une illustration originale sur toile (format B3), un CD de pistes supplémentaires et le costume exclusif d’accès anticipé pour Yumia « Alchimiste en congé ».

La SPECIAL COLLECTION BOX comprend tout le contenu de la PREMIUM BOX ainsi que :

un mouchoir de poche dans le style du bandana de l’équipe de recherche d’Aladiss

une tapisserie avec illustration originale (format A1)

un ensemble de 6 porte-clés décoratifs en acrylique

un ensemble de 6 classeurs transparents spéciaux

une feuille d’autocollants

l’adorable peluche de Yumia

et le livret officiel des nouvelles, accompagné de son livret de traduction

L’ensemble des fans qui achèteront une version physique ou numérique jusqu’à deux semaines après la sortie du jeu recevront le costume « L’acrobate des souvenirs » pour Yumia, le costume « L’objet flottant des souvenirs » pour Flammi, ainsi que l’équipement exclusif « Bande pour entraînement intensif ».