Les sokobans ont le vent en poupe sur Nintendo Switch. Sokomage, Sokolor, Sokobond… Les exemples sont nombreux et la qualité de ces titres est très variable. Mimi the cat: Mimi’s Scratcher est un autre sokoban développé par le studio indépendant brésilien de Wise Box Studios. Le jeu est disponible depuis le 11 avril 2024 sur l’eShop au prix de cinq euros. Est-ce un puzzle game à éviter ou au contraire à essayer à tout prix ?

Un jeu sympathique mais sans originalité

Mimi the cat: Mimi’s Scratcher est un jeu de réflexion de type sokoban. Le concept est très simple : nous incarnons un chat qui doit réussir à aller jusqu’au grattoir.

Le gameplay est lui aussi simplissime. Notre chat arrive dans le niveau (il y en a une cinquantaine) et il devra déplacer les cartons qui se trouvent sur son chemin. Quand un carton arrive sur un bord de la carte, notre animal peut monter dessus afin de sauter une case de vide.

Parfois, le grattoir sera placé en hauteur et nous devrons donc réussir à déplacer le carton face au grattoir afin de réussir le niveau. Les cartons peuvent s’empiler (maximum deux) afin de prendre encore plus de hauteur.

Plus tard dans le jeu, nous devrons aussi gérer des caisses en bois inamovibles et des niveaux de plus en plus imposants. Et c’est tout ce que nous propose Mimi the cat: Mimi’s Scratcher.

Globalement, le gameplay est assez sympathique, nous passons un moment agréable sur le jeu pendant la petite heure nécessaire pour terminer le jeu (tout dépend de votre rapidité).

La difficulté n’est pas très relevée, la progression est plutôt bien dosée ce qui rend l’expérience fluide. Cependant, la question se pose : pourquoi Mimi the cat: Mimi’s Scratcher et pas un autre sokoban ?

Le jeu ne fait que répéter des mécaniques qui fonctionnent sans aucune originalité et finalement nous avons l’impression de rejouer à un jeu déjà fait et refait.

Même si la mécanique est bien huilée, nous ne nous amusons pas tant que ça sur Mimi the cat: Mimi’s Scratcher. Où est le fun dans un jeu aussi peu inspiré ? Le manque de difficulté général nous empêche aussi de faire chauffer nos méninges. Pour un puzzle game, c’est dommageable.

Le contenu proposé n’est pas suffisant. Le level design, finalement assez plat, ne justifie pas de payer une telle somme (cinq euros). La durée de vie n’est pas assez importante pour que le joueur en ait pour son argent.

Même pour cinq euros, trop court

Peut-être, et vraiment si vous êtes des passionnés de sokoban, vous pourrez prendre le jeu à un euro lors d’une promotion. Mais au vu du nombre dantesque de jeux de ce genre disponible sur notre eShop, nous vous conseillons de passer votre chemin.

Les graphismes ne sont pas très intéressants : un chat, des caisses, des cartons, et un grattoir pas très joli pour couronner le tout. Nous pouvons changer la couleur du fond quand nous voulons… et voilà.

L’animation de notre chat qui se déplace n’est pas très réaliste, et nous aurions apprécié un minimum d’effort dessus (ou un peu plus de sprites pour le mouvement de notre animal !).

Le jeu est en français mais cela ne change rien pour l’expérience. Le jeu est confortable en mode portable comme en docké malgré l’absence de tactile.

La bande-son est, comme la plupart de ses jeux, composée de musiques libres de droit relaxantes déjà entendues encore et encore. Ce n’est pas très intéressant, et surtout, ce sont des musiques que nous oublions une fois la console éteinte.

Nous joignons à la fin de ce test une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins présentant les trente premiers niveaux. Attention, cela équivaut à plus de la moitié du jeu !