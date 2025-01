Amber Isle sortira le 13 février 2025, comme le confirme la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Votre mission : tenir la seule et unique boutique de l’Île d’Ambre. Récoltez, fabriquez et vendez des objets pour répondre aux besoins de vos clients Paléolites divers et variés. Votre ami le brachiosaure a-t-il besoin d’une toile longue comme son cou ? Ou peut-être que votre camarade microraptor cherche une mini-chaise ? Que diriez-vous de dégoter du papier étanche pour un plésiosaure en péril ? Chaque client a ses besoins, son caractère et ses préférences à prendre en compte. Marchandez, revendez et négociez jusqu’à atteindre le plus haut rang de boutique ! Toute l’île compte sur vous pour sauver l’échoppe de la faillite !

Choisissez le nom et le décor de votre boutique !

Baptisez, personnalisez et tenez votre boutique comme vous l’entendez ! Utilisez vos bénéfices pour déverrouiller de nouveaux éléments de décor, des murs, des sols et bien plus encore. Gérez vos présentoirs avec soin au fur et à mesure que votre boutique gagne en popularité, agrandissez votre espace et optimisez votre magasin.

Rebâtissez l’île !

Vous pouvez aussi réinvestir vos recettes pour contribuer à la restauration de l’île et déverrouiller de nouvelles régions. Décorez le paysage avec des chemins, des feuillages et des installations pour faire de l’Île d’Ambre une destination phare. C’est ce qu’il vous faudra faire pour convaincre les Paléolites de s’installer pour de bon sur l’île !

Faites connaissance avec les Paléolites !

Les Paléolites varient tant par leur taille que par leur forme et leur espèce. Plus que des dinosaures, il y a aussi des mammifères de l’âge de glace, des amphibiens du Permien, des créatures marines, des invertébrés et plus encore ! Amber Isle vous réserve pas moins de 48 Paléolites différents, tous avec leur propre personnalité, leurs préférences, leurs dialogues et leurs quêtes.

Tissez des liens précieux avec les Paléolites en passant du temps avec eux et en accomplissant leurs requêtes. Entretenez ces nouvelles amitiés et les Paléolites, en retour, se feront un plaisir de partager améliorations et recettes avec vous. Avec votre aide, ils pourront même construire leurs propres étals, cafés, jardins et autres parties communes sur l’Île d’Ambre !

Créez votre propre Paléolite !

Exprimez votre passion pour la Préhistoire en créant votre propre Paléolite ! Choisissez vos vêtements, caractéristiques physiques, couleurs et plus dans notre créateur de personnage ! Cinq modèles s’offrent à vous : petit herbivore, grand herbivore, raptor, grand théropode et mammifère. Quel genre de Paléolite êtes-vous ?

L’histoire en deux mots…

L’Île d’Ambre ne compte plus que trois habitants : M. Archipatte, iguanodon bougon et maire maussade ; Carmine, ptéranodon pleine d’énergie et factrice affable ; et Adi, mégalosaure au cœur d’or et interne introverti. Dans un ultime effort visant à revitaliser l’Île d’Ambre, M. Archipatte accepte, non sans ronchonner, de vous laisser ouvrir une boutique. Au cours de votre aventure, vous en apprendrez davantage sur vos nouveaux camarades, sur l’histoire de l’île et sur les origines de son déclin…

Alors, qu’est-ce que vous attendez ?!

Venez remplir vos rayons et dépoussiérer vos présentoirs, car il est presque l’heure d’ouvrir les portes de votre nouvelle aventure sur l’Île d’Ambre !