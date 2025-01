CyberConnect2 a officiellement annoncé Fuga: Melodies of Steel 3, avec une date de sortie fixée au 29 mai 2025. Une édition physique regroupant l’ensemble de la trilogie est également prévue le même jour au Japon.

Ce troisième opus reste un RPG tactique, qui viendra conclure l’histoire avec un système de combat inédit, des phases d’entraînement améliorées à bord du Taranis durant les intermissions, ainsi qu’une progression stratégique des routes et de nouvelles batailles événementielles.

Malt a disparu sans laisser de trace ! Guidés par une mystérieuse voix, les enfants pénètrent dans une grotte interdite où ils découvrent le Taranis, le puissant tank que l’on croyait perdu dans la mer de nuages. Déterminés à sauver Malt, ils embarquent à nouveau à bord du Taranis et se lancent dans une mission audacieuse au cœur de l’Empire Berman. Mais sur leur chemin se dressent les Chevaliers Pourpres, l’élite la plus redoutable de l’Empire !

Caractéristiques principales

Un tout nouveau système de combat : Le système de combat a été profondément remanié. Exploitez les faiblesses ennemies grâce aux combos de faiblesses , infligeant des dégâts de plus en plus élevés à chaque coup porté. De plus, les attaques d’assistance permettront d’unir vos forces avec d’anciens ennemis ainsi qu’un légendaire guerrier des précédents opus pour renverser le cours des batailles !

Intermissions améliorées : Profitez d'un système enrichi pour faire évoluer le Taranis vers sa forme ultime ! Débloquez ses pouvoirs cachés via le Terminal Oméga et maîtrisez de nouvelles compétences pour faciliter votre périple.

Progression stratégique et combats événementiels : Découvrez de nouvelles fonctionnalités stratégiques comme les Points d'énergie, qui permettent de débloquer les véritables capacités du Taranis, ou encore les Transmissions d'assistance, qui facilitent l'interaction avec les personnages de soutien. Grâce au Panneau Akasha, plongez dans une ligne temporelle unique pour modifier votre destin et accéder à des événements cachés.

Plongez au-delà du désespoir, de la colère et de la tragédie dans Fuga: Melodies of Steel 3, où des choix déchirants mèneront à l’histoire la plus émouvante et surprenante de la série !

Il n’est pas nécessaire d’avoir joué à Fuga: Melodies of Steel ou Fuga: Melodies of Steel 2 pour profiter pleinement de ce troisième épisode.