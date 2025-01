Aujourd’hui, le groupe The Pokémon Company a annoncé que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket proposera prochainement la fonctionnalité d’échange très attendue par l’ensemble de ses joueurs et joueuses, à partir du 29 janvier 2025. Une extension inédite, intitulée Choc Spatio-Temporel, sera également disponible en jeu à partir du 30 janvier.

Nouvelle fonctionnalité

La fonctionnalité d’échange, qui sera disponible le 29 janvier 2025, permettra aux joueurs et joueuses d’échanger leurs cartes Pokémon numériques avec leurs proches et ainsi compléter leur collection de cartes plus facilement dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Deux types d’objets seront nécessaires pour échanger de cartes de rareté 1 à 4 ♦ et 1 ★ contre des cartes de rareté équivalente : les Sabliers Échange et les Jetons Échange. Au moment du lancement de cette fonctionnalité, certaines cartes des Boosters de Puissance Génétique et de L’Île Fabuleuse pourront être échangées. Cette sélection de cartes sera étendue lors des mises à jour suivantes.

Des restrictions s’appliquent. Pour en savoir plus sur les échanges, consultez la rubrique « Astuces » en jeu.

Nouvelle extension : Choc Spatio-Temporel

À partir du 30 janvier 2025, les joueurs et joueuses pourront découvrir plusieurs cartes de Pokémon originaires de la région de Sinnoh grâce à la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket : Choc Spatio-Temporel. Elle comportera deux Boosters numériques mettant en vedette les Pokémon légendaires Dialga et Palkia. De plus, des illustrations uniques et inédites dépeindront plusieurs Pokémon qui débarquent pour la première fois dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, comme le très populaire Lucario, ainsi que les trois Pokémon de départ de la région de Sinnoh : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Les fans du monde entier pourront collectionner ces nouvelles cartes issues de l’extension Choc Spatio-Temporel en ouvrant des Boosters et en utilisant la pioche miracle. ​

Enfin, la sortie de Choc Spatio-Temporel s’accompagnera également de l’arrivée de nouveaux portfolios et cadres expo mettant en avant les Pokémon légendaires Dialga et Palkia, ainsi que le Pokémon fabuleux Darkrai. ​