Voici le top des ventes de la semaine (du 19 au 19 janvier) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pour sa troisième sortie après la Wii et la 3DS, Donkey Kong Country Returns réalise une belle performance : les ventes physiques surpassent légèrement celles de la version 3DS, et l’essor du marché numérique devrait accentuer cette avance.

La situation est plus délicate pour Koei Tecmo, dont le retour de Dynasty Warriors peine à convaincre avec moins de 65 000 exemplaires vendus, soit presque deux fois moins que les lancements de Dynasty Warriors 9 et Warriors Orochi 4. Reste à voir si les ventes en dématérialisé permettront de redresser la barre.

01./00. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 107.093 / NEW

02./00. [PS5] Dynasty Warriors: Origins # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.01.17} (¥8.800) – 63.805 / NEW

03./00. [NSW] Tales of Graces f Remastered <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.16} (¥5.900) – 25.701 / NEW

04./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 23.154 / 1.121.410 (-13%)

05./00. [PS5] Tales of Graces f Remastered <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.16} (¥5.900) – 15.669 / NEW

06./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.426 / 6.215.983 (-16%)

07./03. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 7.467 / 979.980 (-22%)

08./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.967 / 8.051.842 (+5%)

09./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.274 / 3.792.302 (-4%)

10./00. [PS5] Synduality: Echo of Ada – Deluxe Edition <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2025.01.16} (¥7.200) – 5.197 / NEW



Côté hardware, la tendance est plutôt calme, si ce n’est une baisse marquée des ventes de la Nintendo Switch. Il faudra patienter pour savoir si l’annonce de la Nintendo Switch 2 marquera la fin de la console la plus vendue de l’histoire au Japon. Mais pour le moment, elle se vend toujours plus qu’en 2024 à la même époque.