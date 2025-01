Earthblade, qui était en cours de création par le développeur de Celeste, Extremely OK Games, a été annulé. Le studio a publié une mise à jour sur son site officiel aujourd’hui.

La décision d’annuler Earthblade a été prise en décembre. Plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte, notamment un désaccord avec Pedro Medeiros sur « les droits de propriété intellectuelle de Celeste », selon Maddy Thorson, d’Extremely OK Games. Bien qu’une résolution ait été trouvée, Medeiros a quitté l’équipe et travaille actuellement sur son jeu Neverway.

Après cela, l’équipe a été amenée à « se demander sérieusement si le fait de se battre pour terminer Earthblade était la bonne voie à suivre ». Thorson a expliqué que le jeu « n’était pas non plus aussi avancé qu’on aurait pu s’y attendre après un processus de développement aussi long ».

—

Salut à tous, j’ai de tristes nouvelles en ce début d’année 2025. À la fin du mois dernier, Noel et moi avons pris la difficile décision d’annuler Earthblade. Oui, nous commençons l’année avec un échec énorme, déchirant mais aussi soulageant. Je vais expliquer dans ce post ce qui a conduit à cette décision et ce que cela signifie pour l’avenir d’EXOK.

Avant de continuer, je tiens à reconnaître que cette nouvelle sera probablement un choc pour les fans qui attendaient le jeu avec impatience. Nous avons pris cette décision en décembre et avons estimé qu’il était préférable de l’annoncer maintenant. Pour nous, à l’intérieur, nous avons eu le temps de traiter, d’accepter et de travailler à l’acceptation de cette décision, même si ce processus est non linéaire et toujours en cours. Pour ceux qui ne le lisent que maintenant et qui pourraient être émotionnellement investis dans ce projet, nous sommes désolés de vous décevoir.

Ce qui s’est passé Plus tôt cette année, une fracture a commencé à se former au sein de l’équipe. Plus précisément, entre nous (Noel et moi) et Pedro, un membre fondateur d’EXOK, ami de longue date, collaborateur et directeur artistique d’Earthblade ainsi que pixel/ui artist sur Celeste et TowerFall. Le conflit portait sur un désaccord concernant les droits de propriété intellectuelle de Celeste, que nous ne détaillerons pas publiquement – ce fut évidemment un processus très difficile et déchirant. Nous avons finalement trouvé une solution, mais les deux parties ont également convenu qu’il valait mieux prendre des chemins séparés. Pedro travaille maintenant sur son jeu Neverway, que vous devriez consulter – nous y avons joué et il est très prometteur.

La perte de Pedro n’était pas le seul facteur de l’annulation du jeu, mais cela nous a poussés à examiner sérieusement si lutter pour terminer Earthblade était la bonne voie à suivre. Le projet avait beaucoup de potentiel mais, de manière frustrante, il n’était pas aussi avancé qu’on pourrait l’espérer après un processus de développement aussi prolongé. Je crois qu’en persévérant malgré tout, Earthblade pourrait toujours être un excellent jeu.

Mais est-ce que cela vaudrait la peine ? Noel et moi avons également commencé à réfléchir à la manière dont le travail sur le jeu nous affecte au quotidien, et nous avons réalisé que cela devenait une lutte depuis longtemps. Certes, travailler sur un même projet pendant si longtemps devient inévitablement fastidieux, mais cela semble être un problème plus profond. Le succès de Celeste nous a mis sous pression pour livrer quelque chose de plus grand et de meilleur avec Earthblade, et cette pression est en grande partie la raison pour laquelle travailler dessus est devenu si épuisant. Pedro n’est pas à blâmer pour cela – en fait, notre séparation avec lui nous a donné la clarté de voir que nous nous étions égarés, et l’occasion de reconnaître notre échec. Cela me procure beaucoup de sentiments, mais indéniablement, je ressens une grande soulagement.

Parce que nous sommes sur Internet, je tiens à dire sans équivoque que la décision et la responsabilité de l’annulation d’Earthblade reposent entièrement sur moi et Noel. Si vous étiez enthousiastes à propos d’Earthblade et en colère à cause de son annulation, Pedro et l’équipe de Neverway ne sont pas l’ennemi et quiconque les traite comme tels n’est pas le bienvenu dans la communauté EXOK.

Prochaines étapes

Pendant que tout cela se passait, d’autres membres de l’équipe sont passés à autre chose. Noel et moi voulons maintenant prendre toutes les (nombreuses !) leçons que nous avons tirées d’Earthblade, faire table rase du passé et nous recentrer sur des projets à plus petite échelle. Nous recommençons à prototyper et à explorer à notre propre rythme, et nous essayons de redécouvrir le développement de jeux d’une manière plus proche de la façon dont nous l’avons abordé au début de Celeste ou de TowerFall. Nous espérons toujours, bien sûr, collaborer avec Amora, Kyle, Chevy, Lena et Power-Up Audio dans le futur. L’élargissement de l’équipe de base après Celeste a finalement été un échec, et ce n’est pas grave. Nous avons donné tout ce que nous avions, et la vie continue. Nous sommes heureux de revenir à nos racines et de retrouver un peu de joie dans notre processus créatif, et de voir où cela nous mènera.