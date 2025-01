Yokohama, 23 janvier 2025 – Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer Super Technos World: River City & Arcade Classics ! Cette collection de 12 jeux des développeurs de Technos, derrière les licences cultes River City et Double Dragon, contient des titres inédits. Les joueurs auront l’opportunité de découvrir un catalogue légendaire rempli de classiques des salles d’arcade ! Super Technos World: River City & Arcade Classics sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®5, et Steam (PC) le 24 avril 2025.

Une collection reprenant les classiques des jeux d’arcade et des jeux de plateaux ! Les joueurs pourront (re)vivre les moments nostalgiques des jeux d’arcades des années 80 inclus dans cette collection ! Mais ce n’est pas tout, ils pourront découvrir des RPGs et des jeux de plateaux qui raviront les fans et les néophytes ! Des titres River City inédits ! River City Renegade fera son apparition dans cette collection, accompagné du premier jeu de puzzle River City appelé Kunio’s Oden, ainsi que de Super Dodge Ball Arcade, un jeu de balle aux prisonniers inédit en Europe ! De nouvelles fonctionnalités améliorant l’expérience de jeu ! L’option “Suspend Save” permet aux joueurs de sauvegarder leurs parties en plein jeu à n’importe quel moment ! Les problèmes majeurs qui empêchaient la progression ont également été résolus, afin de pouvoir finir les jeux sans obstacle accidentel. Les joueurs auront également l’opportunité de jouer en ligne ensemble ou les uns contre les autres. Les fans de longue date ainsi que les joueurs néophytes pourront profiter de 12 jeux d’une grande variété !

Liste des jeux : Super Dodge Ball Arcade – 1 à 2 joueurs Le légendaire jeu de balle aux prisonniers ! Tous les coups sont permis dans ce jeu de balle aux prisonniers ! Aucune règle, des attaques spéciales et bien plus encore pour des parties endiablées ! River City Renegade, sorti en 1992 sur SNES – 1 à 2 joueurs Kunio débarque à Osaka! Kunio et ses amis sont en voyage scolaire à Osaka, et se retrouvent embarqués dans une intrigue surprenante dans cet Action-RPG ! Kunio’s Dodgeball Time, C’mon Guys! Sorti en 1993 sur SNES – 1 à 2 joueurs La balle au prisonnier fait son grand retour ! Une toute nouvelle expérience améliorée de balle aux prisonniers, avec des lancers spéciaux et des atouts cachés dans les terrains de jeu. Les joueurs devront créer et entrainer leur équipe pour des matchs de folie ! Downtown River City Baseball Story, sorti en 1993 sur SNES – 1 à 2 joueurs Sugata, le junior de Kunio, sera sur le devant de la scène ! Sugata devient le protagoniste de ce jeu de baseball façon « River City » qui permettra d’envoyer valser les adversaires et même l’arbitre grâce à des coups spéciaux incroyables !

Kunio’s Oden, sorti en 1994 sur SNES – 1 à 2 joueurs Le seul et unique jeu de puzzle signé River City ! Le premier jeu de puzzle de la série River City avec des blocs tombant sous la forme d’œufs, de radis et d’autres ingrédients d’Oden. XAIN’D SLEENA, sorti en 1986 sur arcades – 1 à 2 joueurs Affrontez vos ennemis dans des combats aériens et spatiaux sur ce titre d’arcade de Technos ! Xain, soldat émérite, livre une bataille intergalactique dans ce shooter mélangeant combats terrestres et aériens dans ce jeu d’action et de tir qui permettra aux joueurs de profiter d’un double genre en un seul titre !

China Gate, sorti en 1988 sur arcades – 1 à 2 joueurs Voyagez vers l’ouest dans cette aventure ! Un jeu d’action inspiré du titre “Pérégrination vers l’ouest” (Journey to the West). Tang Sanzang, Sun Wukong, et leur groupe voyagent à la recherche d’un texte ayant été volé. Shadow Force, sorti en 1993 sur bornes arcade – 1 à 2 joueurs Triomphez du mal en tant que ninja cyborg dans ce jeu d’action belt-scroll ! Avec 4 personnages au choix, les joueurs devront affronter une organisation maléfique tout en profitant d’une expérience belt-scroll réalisée par Technos !

THE COMBATRIBES, sorti en 1990 sur bornes arcade – 1 à 3 joueurs Incarnez des militaires vétérans afin de vaincre le mal dans ce jeu d’action ! Des conflits intenses explosent dans les rues de New York. Sélectionnez votre combattant avec son propre style, favorisant équilibre, puissance ou vitesse, et frayez votre chemin à travers de nombreux ennemis dans ce jeu d’action style belt-scroll. THE COMBATRIBES, sorti en 1992 for SNES – 1 à 2 joueurs Revivez l’expérience arcade à la maison ou en déplacement ! Profitez d’une expérience améliorée de ce classique des salles d’arcade ! Cette version contient un mode versus avec de tout nouveaux niveaux : l’usine, les ruines, et les égouts.