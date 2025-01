Depuis l’annonce de la Switch 2, les promotions se sont raréfiées. Nous écumons l’eShop, mais il est parfois dur de trouver la bonne offre pour vous satisfaire. Voici notre quatrième semaine de notre sélection des promotions, en espérant que les quelques jeux trouvés vous satisferont !

The Escapists 2

4,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un jeu sympa à faire avec vos amis ? The Escapists 2 est sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 février.

The Escapists 2 est un jeu au concept simple : vous incarnez un prisonnier (ou plusieurs si vous jouez à plusieurs) qui doit réussir à s’échapper de prison ! Dans votre routine de détenu, vous devez trouver les failles qui vous permettront de retrouver la liberté. Chaque prison a plusieurs solutions ! Nous avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Evoland Legendary Edition

4,99€ au lieu de 19,99€

Deux très bons jeux pour cinq euros ? Evoland Legendary Edition est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€. La promotion est valable jusqu’au 26 janvier (dimanche, donc attention à la date) !

Evoland Legendary Edition comporte les deux opus de cette licence. Cette dernière nous propose une aventure dans l’Histoire du jeu vidéo. Expérience truffée de références, c’est une vraie pépite pour tous les amoureux du dixième art comme nous. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tales of Vesperia: Definitive Edition

9,99€ au lieu de 49,99€

Passons à une belle promotion pour les fans de RPG. Tales of Vesperia: Definitive Edition est actuellement sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 49,99€. La promotion dure jusqu’au 2 février.

Tales of Vesperia: Definitive Edition est le remaster d’un excellent RPG signé Bandai Namco. Le jeu réussit à proposer une superbe expérience à la durée de vie conséquente pour dix euros. Avec une magnifique bande-son et des graphismes parfaits, il ne faut surtout pas hésiter. Et sinon, faites confiance à l’excellent test de Kurosekai (18 minutes de temps de lecture !) qui lui a mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Wingspan

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous préférez les jeux de société ? Wingspan est actuellement au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€. La promotion est sur l’eShop jusqu’au 20 février.

Vous cherchez un jeu de société cosy, calme et agréable sur la Nintendo Switch ? Wingspan est l’adaptation de l’excellent jeu de plateau qui a été récompensé notamment au « Spiel des Jahres ». Si vous aimez la stratégie et les oiseaux, n’hésitez pas ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince

6,24€ au lieu de 12,49€

Un petit dernier pour la route. Blossom Tales II: The Minotaur Prince est sur l’eShop au prix de 6,24€ au lieu de 12,49€ jusqu’au 18 février.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince est le deuxième opus de ce jeu d’aventure. C’est un épisode très réussi pour tous les amateurs d’expérience retro de qualité. Le jeu réussit à proposer un ensemble de qualité, que ce soit par son gameplay, ses graphismes charmants ou sa bande-son. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.