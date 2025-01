DOOM: The Dark Ages serait prévu sur la Nintendo Switch 2. Cette information provient de l’insider extas1s, réputé pour la fiabilité de ses fuites, qui a indiqué que le jeu serait disponible sur la prochaine console de Nintendo.

Annoncé officiellement lors de l’Xbox Games Showcase en juin 2024, DOOM: The Dark Ages est un préquel à DOOM (2016) et DOOM Eternal (2020). Le jeu propose une expérience de combat plus lourde et stratégique, avec un accent sur des engagements tactiques. Le joueur incarne le Doom Slayer, décrit comme un « tank de fer », équipé d’options de mêlée améliorées et d’une fonctionnalité de ralenti pour les « glory kills », offrant un meilleur contrôle pendant les combats. De nouvelles armes, telles que la « Skull Crusher », un fusil tirant des fragments d’os, ainsi que des armes de mêlée comme un gantelet, une masse en fer et un fléau, seront disponibles.

Le jeu introduit également des batailles à grande échelle, y compris la possibilité de chevaucher un dragon cybernétique et de piloter un mécha Atlan de 30 étages pour combattre les ennemis lors de certaines sections du jeu. La narration met davantage l’accent sur le récit, avec plus de cinématiques et de développement de personnages, offrant une compréhension plus profonde des origines du Doom Slayer.

La sortie de DOOM: The Dark Ages est prévue pour le 15 mai 2025 sur PlayStation 5, Windows et Xbox Series X/S. Bien que la version Nintendo Switch 2 n’ait pas encore été officiellement confirmée par Bethesda ou Nintendo, les informations d’extas1s suggèrent que le jeu sera également disponible sur cette plateforme. Cependant, en raison d’un embargo imposé par Nintendo, les éditeurs tiers ne peuvent pas encore confirmer la sortie de jeux sur la Switch 2, sauf dans les cas de titres cross-gen. Cela expliquerait pourquoi des jeux comme DOOM: The Dark Ages ou encore Assassin’s Creed Mirage, qui ne seront pas disponibles sur la Switch originale, n’ont pas encore été annoncés pour la Switch 2.