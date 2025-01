Le 16 Janvier alors que sort Tales of Graces F Remastered, premier projet Remaster à l’occasion des 30 ans de la série Tales of, en Chine à la même date Bandai Namco enregistre la marque « Tales of the Abyss » comme nous pouvons le constater ici. Tales of the Abyss est sorti initialement sur PS2 en 2005-2006 avant d’avoir un portage sur Nintendo 3DS en 2011. Un retour qui signerait les 20 ans de cet opus qui est également le 8ème mothership title de la série Tales of, autrement dit le 8ème opus Canon sans compter les nombreux spin-off. Tales of the Abyss est connu pour avoir été bien accueilli auprès de la presse et des fans, il a également eu une adaptation en animation sur un peu plus d’une vingtaine d’épisode ainsi que d’autres adaptations. Il est également connu pour avoir à ce jour uniquement été disponible en japonais et en anglais. Un retour pourrait être l’occasion de l’avoir traduit en plusieurs autres langues et nous ne pouvons que prier une officialisation de cette information puis d’avoir un retour sur Nintendo Switch voire Nintendo Switch 2!