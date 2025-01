Après des années de fuites et de rumeurs, la révélation officielle de la Nintendo Switch 2 a davantage ressemblé à une confirmation des informations déjà connues qu’à une annonce pleine de surprises. Cependant, l’abondance de discussions avant l’annonce laisse encore place à la spéculation, notamment en ce qui concerne les brevets déposés avant la publication du trailer officiel.

Une technologie d’upscaling 4K par intelligence artificielle

Les experts de Digital Foundry ont récemment analysé un brevet suggérant que la Switch 2 pourrait utiliser une technologie d’upscaling 4K par intelligence artificielle. Selon Alex Battaglia de Digital Foundry, le brevet a été déposé par l’équipe européenne de recherche et développement de Nintendo à la fin de l’année dernière. Il décrit un processus similaire à la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia, permettant de transformer une résolution interne inférieure en une résolution supérieure.

Le brevet illustre un exemple de mise à l’échelle de 540p vers 1080p, tout en précisant que cette technologie pourrait être appliquée à des résolutions plus élevées, telles que 1080p vers 4K. Cela suggère que la Switch 2 pourrait tirer parti de cette technologie lorsqu’elle est placée dans son dock.

Toutefois, la technologie décrite dans le brevet de Nintendo promet plus que l’alternative de Nvidia. Elle fait référence à des options comme l’upscaling via le cloud, l’upscaling d’image unique, et la capacité de changer les modèles DLSS en temps réel. Cela permettrait de maintenir des performances optimales même lors de séquences graphiquement exigeantes.

Un autre point intéressant soulevé est que cette technologie pourrait réduire la taille des jeux, permettant ainsi de les faire tenir sur les cartouches de la console, qui sont traditionnellement plus petites que les supports concurrents.

Bien que ce brevet ouvre des perspectives enthousiasmantes, il est important de rappeler que déposer un brevet ne signifie pas nécessairement que la technologie sera mise en œuvre dans la Switch 2. Nintendo est connu pour breveter de nombreuses idées sans qu’elles ne voient toujours le jour.

Un brevet pour une technologie de détection de mouvement

Une autre rumeur concerne un brevet déposé en 2022 et récemment remis en avant par ComicBook.com. Ce brevet présente une technologie de détection de mouvement basée sur un capteur placé au sommet d’un téléviseur, capable d’interagir avec un appareil portable.

Cette technologie rappelle les fonctionnalités de la Wii ou encore celles du capteur Kinect de Xbox. Le brevet suggère que Nintendo pourrait l’utiliser pour améliorer l’expérience de jeu sur Switch 2, notamment en proposant des interactions basées sur les mouvements. Certains y voient un potentiel retour de la ludothèque Wii, adaptée aux nouvelles capacités de la console.

Néanmoins, l’idée d’ajouter un capteur supplémentaire sur leur téléviseur pourrait ne pas être du goût de tous les joueurs, beaucoup préférant une expérience plus minimaliste et intuitive.