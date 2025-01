Bien qu’il n’y ait actuellement aucune annonce à propos d’un Pokemon Presents en 2025, les rumeurs vont de bon train et certains voient très gros pour ce possible direct. Voici une liste des rumeurs :

Commençons par les jeux sur smartphone :

Pokemon Cafe Remix : le jeu fermerait ses portes le 31 Juillet 2025. Cependant, il suivrait le même modèle économique que Animal Crossing Pocket Camp, c’est à dire passer en jeu payant. Il serait possible de transférer sa sauvegarde vers la version payante du jeu. Un événement Yveltal et Xerneas serait disponible peu de temps après la diffusion du Pokemon Presents.

Pokemon Unite : Les prochains personnages jouables seraient Maganon et Elekable.

Pokemon Masters EX : Feuiloutan, Flamoutan et Flotoutan seraient disponible.

Pokemon Go : Une nouvelle recherche nommée Pokemon Presents 2025 x Pokemon Go serait disponible. La récompense pour avoir terminé cette recherche serait un Victini chromatique. Un teaser présentant Melmetal Gigamax serait montré.

Pokemon Sleep : Marisson, Feunnec et Grenousse seraient disponible dans le jeu.

Pokemon TCG Pocket : un booster promotionnel Evoli EX serait disponible. Il comporterait Evoli-EX ainsi que d’autres Evolition en EX.

Passons ensuite aux jeux sur console :

Pokemon Explorers : Il s’agirait d’une suite spirituelle à la série des donjons mystères. Le jeu serait en 3D, à la 3ème personne avec des combats dynamiques. Le pokedex comporterait 450 pokémons et la mécanique de terracristalisation serait disponible. Il serait possible de commencer l’aventure avec un des starters allant de la 6ème à la 9ème génération, Evoli, Pikachu, Riolu, Psystigri, Sonistrelle, Pohm ou encore Piétacé. Si ce jeu existe, il serait annoncé pour l’automne 2025.

Pokemon Black Bolt et Pokemon White Flare : il s’agirait de remake de la 5G. Seul Reshiram et Zekrom seraient montrés dans un premier trailer ainsi que la possibilité de terracristaliser ses pokémons. Plus d’informations à propos de ces jeux seraient dévoilées après la sortie de Pokemon Legends Z-A

Pokemon Legends Z-A : Durant le prochain trailer, il serait possible d’en savoir un peu plus sur l’objectif de notre personnage. Nous ferions partie de l’équipe de conservation Flare et nous lutterions contre la compagnie d’expansion Quasar. Celle ci prône une ville ou les pokémons et les humains vivraient en harmonie mais aurait d’autres plans plus machiavélique à mener. Le rival serait du genre inverse à celui choisi, il se nommerait Vérene si c’est une femme et Damien si c’est un homme. Le professeur de ce jeu serait un ancêtre de la professeur Keteleeria. Les starters de ce jeu seraient Vipelierre, Flamiaou et Kaïminus. Le trailer montrerait une partie de la ville ainsi que ses environs, la possibilité de capturer des pokémons comme dans Pokemon Legends Arceus. Il finirait par nous montrer le premier boss du jeu : un méga Brutapode. La date de sortie serait le 22 Mai 2025

Comme dit plus haut, ce ne sont que des rumeurs et elles sont à prendre avec des pincettes. The Pokemon Company n’a toujours fait aucune annonce officielle à ce sujet.