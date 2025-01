Nightdive Studios continue de rencontrer un franc succès avec sa série de remasters, et son dernier titre, The Thing: Remastered, ne fait pas exception. Sorti récemment sur Nintendo Switch, cette version revisitée du jeu culte de 2002 a déjà marqué l’histoire du studio.

Un succès rapide et retentissant

Selon un rapport financier publié par Atari, The Thing: Remastered est officiellement le jeu de Nightdive Studios qui s’est vendu le plus rapidement, que ce soit sur PC ou sur consoles. Bien que les chiffres précis n’aient pas été divulgués, ce titre est désormais une fierté pour le studio, prouvant l’efficacité de sa stratégie de remasterisation. Si des données plus détaillées sont partagées ultérieurement, elles confirmeront davantage cet exploit.

Un remaster fidèle et modernisé

Inspiré par le film culte The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, et basé sur l’histoire originale de l’Outpost #31, le jeu The Thing: Remastered offre une restauration fidèle mais modernisée du titre de 2002. Grâce au moteur propriétaire KEX de Nightdive Studios, cette nouvelle version bénéficie de nombreuses améliorations :

Modèles de personnages, textures et animations retravaillés à la main.

retravaillés à la main. Effets de rendu 3D avancés , notamment pour les éclairages et les effets atmosphériques.

, notamment pour les éclairages et les effets atmosphériques. Une expérience visuelle modernisée, tout en conservant l’atmosphère oppressante et horrifique du jeu d’origine.

Ce remaster offre une version actuelle de ce jeu de survie-horreur à la troisième personne, combinant fidélité au matériau d’origine et nouvelles technologies pour séduire une nouvelle génération de joueurs.

L’histoire glaçante de The Thing: Remastered

Dans le jeu, vous incarnez le capitaine J.F. Blake, chef d’une équipe des forces spéciales américaines envoyée pour enquêter sur les événements glaçants survenus à la station de recherche Outpost #31. Piégés dans la toundra glacée et confrontés à une entité extraterrestre capable de changer de forme, vous devrez non seulement lutter pour votre survie, mais également maintenir la cohésion de votre équipe. La gestion de la confiance et de la paranoïa des membres de l’escouade devient essentielle pour ne pas sombrer dans le chaos.