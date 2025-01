Darkest Dungeon II, le rogue-like de Red Hook Studios, vous embarque dans un road trip désespéré à travers des paysages en décomposition, où votre mission est rien de moins qu’empêcher l’apocalypse. À bord d’une diligence et accompagné de quatre héros, vous devez affronter des horreurs sans nom pour atteindre la montagne qui pourrait contenir votre salut.

Mais les joueurs Nintendo Switch ont une autre bonne nouvelle à l’horizon : le mode Kingdoms, un tout nouveau contenu, débarquera sur la console cette année.

Darkest Dungeon II, le rogue-like de Red Hook Studios, vous embarque dans un road trip désespéré à travers des paysages en décomposition, où votre mission est rien de moins qu’empêcher l’apocalypse. À bord d’une diligence et accompagné de quatre héros, vous devez affronter des horreurs sans nom pour atteindre la montagne qui pourrait contenir votre salut. Mais les joueurs Nintendo Switch ont une autre bonne nouvelle à l’horizon : le mode Kingdoms, un tout nouveau contenu, débarquera sur la console cette année.

Kingdoms : une nouvelle façon de jouer

Ce mode, qui sera totalement indépendant de la campagne classique Confessions, marque l’aboutissement d’un an de travail par l’équipe de développement. Dans une campagne Kingdoms, tout est réinitialisé : les objets à débloquer, les compétences et améliorations des héros, ainsi que les fonctionnalités de l’Auberge. Ces éléments devront être débloqués et gérés de nouvelles façons au cours de votre progression. Rassurez-vous, vos progrès dans le mode Confessions resteront intacts. Un trailer récent (disponible ci-dessus) offre un premier aperçu de ce nouveau mode, promettant une expérience renouvelée et captivante.

Retour sur le jeu de base : un voyage impitoyable et captivant

Chaque expédition dans Darkest Dungeon II peut durer de 30 minutes à plusieurs heures, l’objectif ultime étant de surmonter les épreuves et d’atteindre la montagne. Même si votre voyage prend fin prématurément, vous récupérerez des ressources utiles pour votre prochaine tentative.

Héros brisés, relations tendues

Au fil de votre périple, vous découvrirez les origines tragiques de vos héros, apprenant à affronter leurs échecs et à chercher une éventuelle rédemption. Ces héros ne sont pas de simples combattants : leurs relations peuvent se renforcer ou s’effondrer, créant des synergies cruciales pour le combat… ou menant à un effondrement total du groupe.

Reposez-vous à l’Auberge

Quand la pression devient insoutenable, faites une halte à l’Auberge pour soulager vos héros traumatisés. Gérez leur stress et améliorez leurs relations grâce à des activités et divertissements variés, tout en maintenant l’unité de l’équipe face à l’obscurité omniprésente.

Rendez-vous en 2025 pour plus de détails

Nous aurons davantage d’informations sur la mise à jour Kingdoms à l’approche de son lancement sur Switch. En attendant, préparez-vous à embarquer dans cette aventure sombre et captivante, où chaque décision peut faire basculer votre quête entre espoir et désespoir. Avec ses environnements cauchemardesques, sa narration immersive et ses mécaniques de gestion uniques, Darkest Dungeon II est une expérience incontournable pour les amateurs de défis impitoyables.

Kingdoms : une nouvelle façon de jouer

Ce mode, qui sera totalement indépendant de la campagne classique Confessions, marque l’aboutissement d’un an de travail par l’équipe de développement. Dans une campagne Kingdoms, tout est réinitialisé : les objets à débloquer, les compétences et améliorations des héros, ainsi que les fonctionnalités de l’Auberge. Ces éléments devront être débloqués et gérés de nouvelles façons au cours de votre progression. Rassurez-vous, vos progrès dans le mode Confessions resteront intacts. Un trailer récent (disponible ci-dessus) offre un premier aperçu de ce nouveau mode, promettant une expérience renouvelée et captivante.

Retour sur le jeu de base : un voyage impitoyable et captivant

Chaque expédition dans Darkest Dungeon II peut durer de 30 minutes à plusieurs heures, l’objectif ultime étant de surmonter les épreuves et d’atteindre la montagne. Même si votre voyage prend fin prématurément, vous récupérerez des ressources utiles pour votre prochaine tentative.

Héros brisés, relations tendues

Au fil de votre périple, vous découvrirez les origines tragiques de vos héros, apprenant à affronter leurs échecs et à chercher une éventuelle rédemption. Ces héros ne sont pas de simples combattants : leurs relations peuvent se renforcer ou s’effondrer, créant des synergies cruciales pour le combat… ou menant à un effondrement total du groupe.

Reposez-vous à l’Auberge

Quand la pression devient insoutenable, faites une halte à l’Auberge pour soulager vos héros traumatisés. Gérez leur stress et améliorez leurs relations grâce à des activités et divertissements variés, tout en maintenant l’unité de l’équipe face à l’obscurité omniprésente.