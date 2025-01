Tripwire Presents, la division éditoriale de Tripwire Interactive, annonce aujourd’hui la sortie de The Stone of Madness, un jeu d’aventure tactique et furtive développé par The Game Kitchen, les créateurs acclamés de Blasphemous et Blasphemous 2.

Disponible dès maintenant en version numérique sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG) ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, le jeu est proposé à 28,99 € sur PC et 29,99 € sur consoles pour l’édition standard. Une édition spéciale, incluant un artbook numérique de plus de 60 pages et une bande-son de 24 titres, est également disponible à 33,98 € (PC) et 34,99 € (consoles).

Une aventure dans un asile espagnol du XVIIIe siècle

Plongez dans un asile espagnol du XVIIIe siècle, situé dans un ancien monastère jésuite niché dans les Pyrénées. Cet édifice délabré abrite à la fois un asile et une prison inquisitoriale. Cinq personnages aux destins mystérieux, enfermés sous différents prétextes, subissent des traitements cruels et sombrent dans la folie. Leur seule chance de survie : s’entraider pour élaborer un plan d’évasion.

Chaque personnage dispose de forces, de faiblesses et de traumatismes uniques qui influencent directement leur santé mentale et leurs actions. Il vous faudra gérer la progression et la régression de leur état psychologique pour éviter qu’ils ne développent des traits négatifs tels que la paranoïa, la démence ou des crises de violence.

The Stone of Madness propose deux plans d’évasion distincts, chacun avec son propre scénario, ses objectifs et ses surprises. Les joueurs devront jongler entre des actions de jour, où la prudence est de mise sous le regard de l’Inquisition, et des préparations nocturnes où les risques et opportunités se multiplient. Mais attention, la nuit cache bien des dangers, et rares sont ceux qui osent s’aventurer dans l’obscurité.

Le jeu se distingue par son style visuel époustouflant, avec des graphismes entièrement peints à la main inspirés des œuvres de Francisco de Goya. L’utilisation d’une perspective isométrique permet d’explorer chaque détail de ce monde sombre, donnant l’impression de parcourir une peinture animée.

Un projet unique et ambitieux

Ana Trujillo Ruiz, productrice chez The Game Kitchen, décrit The Stone of Madness comme le projet le plus complexe auquel elle ait participé :

« Ce jeu est une expérience différente, remplie de détails et de systèmes qui surprennent constamment le joueur. Il est unique en son genre. Collaborer avec Tripwire Presents nous a permis de concrétiser cette vision avec fluidité. »

Bryan West, directeur éditorial chez Tripwire Presents, ajoute :

« Nous sommes incroyablement fiers de présenter The Stone of Madness au public. Nous sommes convaincus que les joueurs s’attacheront autant à ces personnages imparfaits que nous. »

Caractéristiques principales :

Évasion stratégique : Contrôlez les cinq personnages pour planifier leur fuite, en maintenant leur santé mentale tout en explorant les sombres recoins du monastère.

: Contrôlez les cinq personnages pour planifier leur fuite, en maintenant leur santé mentale tout en explorant les sombres recoins du monastère. Gestion de la folie : Surmontez les phobies et traumatismes uniques de chaque personnage pour éviter des dérives dangereuses.

: Surmontez les phobies et traumatismes uniques de chaque personnage pour éviter des dérives dangereuses. Découvertes et choix : Deux campagnes avec des histoires uniques et un cycle jour/nuit pour équilibrer actions et repos.

: Deux campagnes avec des histoires uniques et un cycle jour/nuit pour équilibrer actions et repos. Une œuvre d’art vivante : Des graphismes peints à la main qui plongent les joueurs dans un univers digne des chefs-d’œuvre de Goya.

The Stone of Madness est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Avec son mélange unique de gestion tactique, d’esthétique artistique et de narration immersive, il promet une expérience inoubliable.