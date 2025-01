Nintendo a annoncé aujourd’hui qu’il ne prendrait bientôt plus en charge les cartes de crédit étrangères et les comptes PayPal.

Ce changement entrera en vigueur le 25 mars 2025. L’annonce ne fournit pas beaucoup d’informations, mais Nintendo explique qu’elle prend cette décision afin de prévenir les fraudes. Les consommateurs sont invités à utiliser à l’avenir d’autres méthodes de paiement telles que les cartes de crédit émises au Japon. Nintendo s’est également excusé pour les désagréments que cela pourrait causer.

Une option qui pourrait être utilisée à l’avenir est l’achat d’un bon ou d’un code japonais. Cependant, cela ne vous permettra pas d’obtenir un montant exact, car seules certaines dénominations sont disponibles. Notez qu’aucun autre changement n’est prévu sur le Nintendo eShop. Pour l’instant, aucune annonce similaire n’a été faite pour les autres régions.

Fin de l’acceptation des cartes bancaires et comptes PayPal étrangers sur l’eShop japonais

Nintendo a annoncé que, pour des raisons de prévention de la fraude, les cartes de crédit étrangères ainsi que les comptes PayPal ouverts à l’étranger ne seront plus acceptés sur l’eShop japonais et le My Nintendo Store à partir du 25 mars 2025.

Moyens de paiement concernés

Ne seront plus acceptés :

Cartes de crédit émises hors du Japon

Comptes PayPal créés hors du Japon

Cette restriction ne s’applique qu’à l’eShop japonais et au My Nintendo Store japonais.

Solutions alternatives

Les joueurs utilisant actuellement ces moyens de paiement devront opter pour des cartes bancaires japonaises ou d’autres méthodes compatibles pour effectuer leurs achats après cette date. Nintendo s’excuse pour la gêne occasionnée et remercie ses utilisateurs pour leur compréhension.