L’éditeur PLAYISM et le développeur Bombservice ont annoncé l’arrivée de Momodora: Moonlit Farewell sur Nintendo Switch le 7 février. Dernier opus de la série Momodora, le jeu était initialement sorti sur PC l’année dernière.

Momodora: Moonlit Farewell est le tout dernier volet de la saga Momodora. Vous y incarnez Momo, Grande Prêtresse du village de Koho, qui part en mission sacrée pour protéger son peuple d’une destruction imminente causée par des hordes de démons invoquées par un sonneur de cloche maléfique.

L’histoire

Le jeu se déroule cinq ans après les événements de Momodora III. Après qu’une cloche sinistre ait retenti, le village de Koho est en proie à une invasion démoniaque. Pour sauver le village et protéger le Lun Tree, l’arbre sacré source de vie et de guérison, la matriarche du village envoie Momo enquêter sur la cloche et traquer son mystérieux sonneur.

Caractéristiques principales

Des graphismes et animations en pixel art somptueux.

⚔️ Un gameplay dynamique axé sur les combos au corps-à-corps, l’esquive et les attaques à distance avec un arc.

Un système de « Sigils » permettant de personnaliser son style de jeu.

Des combats de boss intenses et mémorables.

Une exploration riche en lore et en atmosphère.

⚖️ Des niveaux de difficulté ajustables : explorez à votre rythme ou relevez des défis de taille !