Grâce à Rainy Frog et Score Studios, la date de sortie de Piczle Cross: Rune Factory est désormais fixée au 20 février 2025 sur Nintendo Switch.

Un mélange entre nonograms et l’univers de Rune Factory

Annoncé en septembre dernier pour une sortie en 2025, Piczle Cross: Rune Factory combine les défis des puzzles nonograms avec les personnages, monstres et traditions de la célèbre série Rune Factory.

Les points clés du jeu

450 puzzles à résoudre : Découvrez une grande variété de nonograms, en version classique ou en couleur, révélant des illustrations pixel-art inspirées de l’univers Rune Factory.

Des combats contre des monstres : Affrontez et capturez des créatures emblématiques de la série pour les ajouter à votre bestiaire. Vous pourrez également débloquer les habitants et prétendants des jeux Rune Factory 3 Special, Rune Factory 4 Special et Rune Factory 5.

Créez votre ferme : Utilisez les monstres et cultures trouvés au fil de votre progression pour bâtir une ferme à votre image.

Plongez dans l’ambiance de Rune Factory : Un mode jukebox permettra d’écouter les musiques cultes de la série.

Un jeu pour tous les niveaux : Avec des outils intuitifs pour les débutants et des défis corsés pour les experts, chacun pourra jouer à son propre rythme.

Piczle Cross: Rune Factory proposera donc une aventure reposante et stratégique, parfaite pour les amateurs de puzzles et de la licence Rune Factory !