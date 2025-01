Square Enix a annoncé que FANTASIAN Neo Dimension, le RPG solo du légendaire producteur Hironobu Sakaguchi et du célèbre compositeur Nobuo Uematsu, a bénéficié d’un nouveau patch qui apporte des mises à jour destinées à rendre l’expérience de jeu plus fluide et plus agréable.

Cela inclut notamment :

L’ajustement des contrôles de déplacement avec le joystick analogique lors d’un déplacement de la caméra sur la carte

L’ajout d’options de synchronisation concernant la rotation de la caméra

Après avoir terminé le jeu, les parties suivantes disposent désormais d’options de difficulté personnalisées. Cela permet aux parties New Game+ de bénéficier d’un ajustement de la difficulté en fonction de l’attaque, de la défense et de la vitesse de l’ennemi.

Toutes les informations :

Notre nouvelle mise à jour vise à rendre l’expérience de jeu plus agréable et plus intéressante. Elle comprend notamment des améliorations liées à l’ajustement et aux déplacements de la caméra, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité disponible pour les paramètres de difficulté.

Plateformes : Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam®

■ Modifications

Modifications des contrôles de déplacement avec le joystick analogique lors d’un déplacement de la caméra sur la carte.

Une option « Vibration » a été ajoutée aux paramètres et permet de modifier les vibrations de la manette.

Une option « Camera Interpolation Time » a été ajoutée aux paramètres et permet de modifier la vitesse à laquelle la caméra tourne lors des déplacements sur la carte.

Après avoir terminé le jeu, les options de difficulté disposeront d’un paramètre de « Custom Difficulty ».

Réduction du temps nécessaire durant lequel il faut laisser la touche enfoncée pour activer « Fast Forward » ou « Skip ».

■ Corrections de bugs

Les problèmes suivants ont été corrigés.

Sur PlayStation®5