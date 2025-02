Pour les plus curieux et les nouveaux venus, n’hésitez pas à passer sur notre article des promotions de la semaine dernière. Certaines offres sont encore en cours et pourraient vous intéresser. Pour cette semaine, nous vous proposons beaucoup de jeux à moins de dix euros… de quoi se faire plaisir pendant cette période creuse !

Harmony: The Fall of Reverie

7,49€ au lieu de 24,99€

Les mois passent et le jeu des Français de Don’t Nod continue de baisser. Harmony: The Fall of Reverie est actuellement sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 7 mars.

Harmony: The Fall of Reverie est une aventure narrative à l’ambition folle : il propose une interaction jamais-vu dans le visual novel. Cette prise de risque pourra autant vous désarçonner que vous charmer, et nous recommandons vivement cette expérience très bien écrite si vous aimez les jeux avec de l’ambition narrative. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Headbangers Rhythm Royale

3,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un jeu fun pas très cher ? Headbangers Rhythm Royale est disponible sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 18 mars !

Headbangers Rhythm Royale est un étonnant jeu de rythme absurde mettant en scène… des pigeons. Jouable uniquement en ligne, cette aventure composée de mini-jeux vous promet de bonnes heures de fun ! Prêts à vous enjailler en rythme ? Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Super Dungeon Maker

1,99€ au lieu de 19,99€

Déjà à neuf euros l’année dernière, Super Dungeon Maker est en promotion jusqu’au 22 mars. Le jeu est même disponible sur l’eShop au prix de 1,99€ au lieu de 19,99€ !

Comme son nom l’indique, Super Dungeon Maker est un jeu qui permet de construire ses propres donjons. Les possibilités sont assez grandes et la communauté continue de créer de nouvelles aventures jouables. À ce prix-là, c’est un super investissement ! Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter

19,49€ au lieu de 29,99€

Voilà un jeu sorti en juillet dernier et qui commence déjà à montrer des prix intéressants. Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter est en promotion sur l’eShop à 19,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 12 mars.

Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter est un roguelike réussi dans une licence que beaucoup de monde apprécie. Si vous cherchez un roguelike à faire avec ses amis en coop, n’hésitez pas. C’est toujours un petit plaisir d’incarner l’une des quatre tortues ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

For The King

4,99€ au lieu de 24,99€

Nous terminons avec ce petit prix ! For The King est actuellement sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 5 mars.

For The King est RPG tactique mélangeant le jeu de plateau et le roguelike. C’est un jeu au challenge relevé, aux graphismes très réussis et jouable en coopération en ligne. Nous vous recommandons vivement For The King et nous lui avons mis la très bonne note de 8,3 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.