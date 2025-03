Les jeux de gestion / simulation sont légion sur l’eShop de la Nintendo Switch. Pour quelques euros, nous pouvons gérer une université, une fête foraine ou même une prison ! Les Indonésiens de MelonCat et Niji Games nous proposent cette fois-ci de gérer… une agence de rencontre ! Matchmaker Agency, disponible sur notre eShop depuis le 13 février 2025 à vingt euros, est-il la nouvelle référence pour panser les cœurs blessés ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Matchmaker Agency.

Un concept amusant…

Dans Matchmaker Agency, les choses débutent plutôt mal. Nos grands-parents viennent de décéder et nous lèguent leur agence de rencontre. Tout semble propice à un nouveau départ mais… nous apprenons que le logement appartient encore à quelqu’un !

Le propriétaire nous explique que l’agence doit être remboursée à la fin de l’année. Si nous remboursons intégralement la somme demandée, le local est à nous. En revanche, si nous échouons le contrat est annulé, et le propriétaire récupère son bien. Nous n’avons pas le choix, nous devons reprendre l’activité de nos grands-parents afin de rembourser le prêt.

Gérer une agence de rencontre peut être compliqué pour un néophyte mais fort heureusement, Charles, un chat parlant, va nous expliquer les rudiments pour nous en sortir.

D’abord, nous allons devoir faire de la publicité pour attirer les clients. Nous pouvons nous déplacer en personne pour délivrer des prospectus, ce qui nous coûte une semaine de travail, ou bien payer pour avoir des annonces dans les journaux, à la télévision, à la radio, etc.

Nous sélectionnons les clients parmi les candidats et nous allons découvrir leur profil. Chaque client a un genre (femme, homme), une orientation sexuelle (homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle), des traits de personnalité (parieur, gentil, mature, etc.) mais aussi des goûts et des attentes. Notre client aura son profil idéal, les choses qu’il aime ainsi que celles qu’il déteste chez un potentiel partenaire.

Cependant, lorsque nous recevons les profils, certaines cases sont manquantes. Nous devons alors organiser une entrevue avec chaque candidat afin de mieux comprendre leur personnalité. Ces phases d’entretien sont assez simples : le candidat va parler de façon timide, enjouée ou aventureuse et il faudra sélectionner des réponses qui correspondent à la personnalité du client.

Nous devrons finalement sélectionner deux profils qui nous semblent compatibles afin qu’ils se rencontrent. Après avoir choisi le lieu, nous aurons cinq décisions à prendre pendant le rendez-vous afin d’influer ce dernier.

Un gameplay prometteur…

Chaque rendez-vous réussi nous rapporte de l’argent. L’argent va nous permettre de payer le loyer, d’acheter des améliorations mais aussi de faire de la publicité. Les améliorations servent à augmenter nos revenus, notre nombre maximum d’interviews par semaine, etc.

Pour compléter le tableau, nous rencontrons des clients « spéciaux » qui possèdent leur propre histoire. Nous devrons trouver un partenaire pour une rockstar, pour un professeur d’université, pour un homosexuel qui vient à peine de faire son coming out…

Matchmaker Agency est un jeu au concept sympathique mais à la réalisation paresseuse. Les ingrédients sont là, et il y a un certain plaisir à comparer les profils de tous les clients. Nous avons terminé le jeu avec de la frustration mais sans ennui.

Nous nous sommes amusés à choisir pragmatiquement nos clients. Après tout, un bisexuel est capable de sortir avec plus de personnes et ne paraît-il par conséquent un meilleur choix que les hétérosexuels et les homosexuels ?

Malheureusement, derrière ce concept accrocheur et cette base intéressante, le jeu manque cruellement de profondeur, de contenu, et parfois même de cohérence.

… Mais un rendu fainéant avec un contenu très limité

Nous faisons très (trop) rapidement le tour des interviews. Les réponses sont toujours les mêmes, et surtout, elles sont placées toujours au même endroit. Une personne aventureuse ? Réponse 1. Une personne enthousiaste ? Réponse 2. Une personne timide ? Réponse 3. À chaque fois.

À force de répéter les mêmes actions en permanence sans réfléchir, il y a un certain dégoût de cette mécanique du jeu qui est pourtant indispensable pour avancer.

Les évènements qui se déroulent lors des rendez-vous sont stupides. La plupart des solutions sont tellement évidentes qu’il n’y a aucune difficulté, aucune subtilité, et finalement le profil des clients ne sert à rien.

Quelle solution choisir quand un personnage souhaite un nouveau rendez-vous ? Faut-il qu’il se lance ? Qu’il se taise ? Ou bien faut-il utiliser du passif-agressif pour que l’autre fasse le premier pas ?

Autre exemple : un personnage vient de tomber. Faut-il l’aider à se relever ? Se moquer de lui ? Ou le laisser au sol en le regardant avec dédain ? Un dernier pour la route : un enfant fait du bruit sur le lieu du rendez-vous. Faut-il crier sur l’enfant ? Appeler la police ? Ou changer de lieu ? Les rendez-vous deviennent alors agaçants et ne procurent plus aucun plaisir en moins d’une heure de jeu.

Finalement, nous nous apercevons que les profils de chaque client ne sont pas si utiles… Alors que nous avons choisi la difficulté recommandée par le jeu, nous avons réussi à réunir des personnes qui n’avaient rien en commun ! Les seuls moments où nous avons échoué sont lorsque nous avons réuni des personnalités opposées…

Par ailleurs, il y a parfois des incohérences et des moments peu crédibles : à quel moment quelqu’un de timide se présente comme sociable et fan des activités de groupe ? Et surtout, depuis quand les personnes se définissent par leurs pires défauts ? Nous avons dû trouver un partenaire pour un candidat qui se présentait comme désordonné et ennuyeux ! Ce n’est pas le meilleur angle pour trouver l’amour…

L’histoire qui se déroule sous nos yeux n’est pas non plus très captivante. L’écriture est peu inspirée, et nous ne voyons pas assez les personnages pour nous attacher un peu.

Un sentiment déceptif à la fin de la partie

De plus, les améliorations sont chères pour pas grand-chose… Il faut parfois économiser plusieurs semaines (or nous pouvons « matcher » que deux clients par semaine) pour une augmentation d’à peine 5% de nos revenus.

Nous aurions préféré un jeu plus fourni plutôt qu’un éditeur de personnages, certes amusant, mais le bonus devient beaucoup moins intéressant avec un jeu au contenu limité.

Matchmaker Agency avait tout pour plaire avec des bases très intéressantes… Malheureusement, ce n’est finalement qu’un jeu moyen qui loupe le coche par manque d’ambition… Dommage pour les joueurs.

La version Switch est tactile ce qui rend l’expérience bien plus intéressante qu’à la manette. Certaines lignes de dialogue sont en revanche frustrantes car elles ne peuvent pas être accélérées et nous amènent à faire des erreurs par impatience.

Notons aussi que le jeu n’est pas traduit en français, et même si les lignes de dialogue sont répétitives, elles sont très nombreuses et il vous faudra un niveau courant en anglais pour tout comprendre.

La durée de vie, pour vingt euros, est assez faible… Deux voire trois heures pour faire le mode principal et un mode libre qui n’apporte pas grand-chose de plus…

Les graphismes sont corrects, même si nous aurions voulu voir des visages plus marqués, avoir des physiques différents, et des tranches d’âge plus variées (95% des clients ont la trentaine).

La bande-son est sympathique… mais tellement répétitive ! Elle est composée d’une ou deux musiques d’ascenseur qui se répètent inlassablement… Même sur la très courte durée de vie du jeu, c’est non.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée par nos soins d’une trentaine de minutes lors de nos débuts sur le jeu.