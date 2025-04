Après une année où les joueurs Nintendo Switch ont pu voir deux jeux de la licence Jackbox sur Nintendo Switch et traduits en français, le développeur Jackbox Games vient de nous annoncer deux nouveaux opus qui sortiront sur Nintendo Switch.

C’est dans une vidéo postée sur YouTube que les développeurs nous ont annoncé deux nouveaux opus qui sortiront aussi sur Nintendo Switch. Après une année 2024 en demi-teinte, avec le décevant Naughty Pack et le plus réussi Survey Scramble, Jackbox Games nous propose pour 2025 The Jackbox Party Pack 11, un jeu composé de cinq mini-jeux pour jouer avec sa famille ou ses amis. Nous aurons :

Un mini-jeu dans un univers fantastique où nous sommes attaqués par des monstres obsédés par les quiz et où l’entraide sera de mise.

Un mini-jeu social où quelqu’un dans notre groupe d’amis a commis un meurtre. Nous allons devoir démasquer le coupable tout en prouvant notre innocence !

Un mini-jeu compétitif d’écriture de blagues où nous affrontons nos amis pour savoir qui est le plus drôle (avec un présentateur visiblement très très méchant).

Un mini-jeu sonore où nous nous battons avec nos amis pour voir qui réussira à faire le meilleur sound effect.

Un dernier mini-jeu de dessin où nous devrons gérer des demandes « étranges » autour de la nourriture (de ce que nous avons compris).

The Jackbox Party Pack 11 est prévu pour cet automne. Nous ne savons pas encore si le jeu sera traduit en français, cependant on peut espérer une traduction au vu des derniers opus.

En plus de ce nouvel épisode de la licence, les développeurs américains ont aussi annoncé un standalone, Trivia Murder Party 3, prévu cette fois-ci en 2026 sur Nintendo Switch. Nous avons peu d’informations sur le jeu, même si, dans les deux précédents opus, nous devions survivre en répondant à des questionnaires le plus rapidement possible. Le jeu pourra se jouer en ligne comme de façon plus « traditionnelle ».

Si vous voulez voir les annonces, vous pouvez revoir la vidéo de présentation des deux jeux ci-dessous (en anglais mais compréhensible avec les sous-titres automatiques français).