Hot Rod Mayhem (HRM) est un jeu qui plonge les joueurs dans l’univers des voitures personnalisées et des courses effrénées. Développé par Casual Brothers, un studio indépendant situé à Horsham au Royaume-Uni, le titre se distingue par son esthétique colorée et son gameplay dynamique, offrant une expérience à la fois amusante et accessible.

Avec quelques rares jeux à son actif (Le Grinch : Les Aventures de Noël en 2023 ou Matchbox Driving Adventures en 2024), Casual Brothers (co)développe mais assure également la portabilité de titres d’autres studios comme Evil Dead: The Game, Jumanji ou encore Killing Floor 2.

HRM est actuellement en précommande jusqu’au 16 avril (date de sortie officielle) sur tout support à 15,99€ au lieu de 19,99€.

Aux couleurs de Hot Wheels et à l’image d’un Mario Kart !

Dans Hot Rod Mayhem, les joueurs prennent le contrôle de divers véhicules personnalisables et s’affrontent sur des circuits variés. Le jeu propose plusieurs modes, allant des courses classiques aux défis de drift, en passant par des épreuves de destruction. Les commandes sont intuitives, ce qui permet aux novices de prendre rapidement le jeu en main, tout en offrant suffisamment de profondeur aux joueurs expérimentés.

L’un des aspects les plus appréciables de Hot Rod Mayhem est la possibilité de personnaliser les voitures. Nous pouvons modifier l’apparence et les performances du véhicule en choisissant des moteurs, des pneus et des améliorations esthétiques. Cela ajoute une dimension stratégique au gameplay car chaque choix influence les performances sur la piste. Côté conducteurs, il est également possible de les customiser de la tête aux pieds.

Le style visuel du jeu est vibrant et coloré, avec des graphismes qui rappellent les jeux d’arcade classiques. Les environnements sont variés, allant des circuits urbains aux paysages plus exotiques, créant une atmosphère immersive et divertissante. Parfois on perd la route de vue, ce qui peut être frustrant mais d’une simple manipulation, nous réapparaissons sereinement sur nos 4 roues et repartons faire fondre le bitume.

HRM propose un mode multijoueur local et en ligne, permettant aux amis de s’affronter dans des courses palpitantes. Cela renforce l’aspect compétitif du jeu et encourage les joueurs à se mesurer les uns aux autres.

Le jeu est conçu pour être accessible à tous, avec des contrôles simples et une courbe d’apprentissage douce. Cela permet aux joueurs de tous niveaux de s’amuser sans se sentir frustrés par des mécaniques trop complexes. En revanche, il est dommage que l’on ne puisse pas modifier l’attribution des touches. Certains s’y perdront sans doute un peu, ne trouvant pas forcément les commandes intuitives.

Bien que le jeu soit divertissant, le contenu est un peu limité, surtout en ce qui concerne le nombre de circuits et de modes de jeu. Un DLC futur serait bénéfique pour prolonger la durée de vie du titre.

Au total, il y a une dizaine de courses réalisables en mode avant (normal) comme en mode miroir, inversé ou encore déformé pour plus de fun. Tout ça dans un championnat complet de 10 coupes alliant 3 à 4 courses ainsi qu’une épreuve : éviter des sphères électriques, drifter, passer des arceaux, sauter des tremplins…

L’intelligence artificielle des adversaires peut parfois sembler prévisible et peu réactive. Cela peut réduire le défi dans certaines courses, surtout pour les joueurs expérimentés qui cherchent une compétition plus intense. Mais si le titre nous paraît facile, il suffira de changer la difficulté des bots pour plus de suspense et de chaos.

Après plusieurs heures de jeu, certains joueurs pourront ressentir une certaine répétitivité dans les courses et les défis. Bien que la personnalisation des véhicules ajoute de la variété, les circuits peuvent devenir familiers à long terme.

Quelques joueurs ont signalé des problèmes de performance sur certaines plateformes, notamment des ralentissements lors de courses très chargées. Cela peut nuire à l’expérience, surtout dans un jeu de course où la fluidité est essentielle.

Dans notre cas, nous n’avons pas observé de bugs ou de latences particulières. À la limite, le speaker un peu mal placé sur l’écran ou des dialogues répétitifs mais funs peuvent gêner mais il est possible de les contenir ou les supprimer dans le menu options s’ils nous irritent.

Le titre se veut être un Mario Kart like, il y a donc des power-ups à gogo (enfin, quelques-uns !). En équivalence à la carapace de tortue verte, nous avons une boule de bowling, à la rouge une fléchette à tête chercheuse que l’on peut contrer à l’aide d’une bulle protectrice à durée limitée, à la peau de banane une toupie vrombissante, ou encore l’étoile par… une étoile, à la différence que celle-ci accordera un boost de vitesse temporaire mais n’affectera pas les autres raceurs si nous les percutons.

Et tout ça sur un fond musical plutôt fun ! Alors amis raceurs, sautez donc dans vos hot rods personnalisés pour instaurer le chaos sur les pistes !

Hot Rod Mayhem est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.

La lecture culture :

Développé par Atari Inc, le premier jeu de courses est apparu en juillet 1974 et s’intitulait Gran Trak 10. Le circuit est affiché en intégralité à l’écran, en vue aérienne, et le joueur doit enchaîner les tours en contre-la-montre pour obtenir le maximum de points.

Il a été suivi par le jeu en 2D, Night Driver en 1976, du même studio.

Puis en 1982, Pole Position de Namco confronte pour la première fois le joueur à des concurrents virtuels. C’est aussi le premier titre à s’inspirer des tracés de circuits réels.

Mais il faudra attendre 1996 et Mario Kart 64 pour voir apparaître les power-ups. Merci Nintendo !